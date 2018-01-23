NBA》意見不一致？ 傳雷納德與馬刺不合

雷納德因傷無限期休戰。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺近日宣佈雷納德（Kawhi Leonard）因傷將無限期休戰，根據名記者Adrian Wojnarowski消息，雷納德對於傷勢治療、恢復及復出時間的意見與球隊和教練團不同，導致雙方關係不合。

在總教練帕波維奇（Gregg Popovich）及總管布佛德（R.C Buford）的帶領下，馬刺球員與球隊有著長達20多年的緊密關係，但多位消息人士透露，雷納德與球隊的關係漸漸疏遠且意見不一致。

總管布佛德受訪時否認此事，「馬刺和雷納德之間沒有任何問題，從第一天開始，我們就不斷地努力合作，找出解決傷勢最好的辦法。恢復對任何一位球員來說都很辛苦，雷納德是一名菁英級球員，這對球隊而言也很困難，球員們都想和他搭檔，但這次傷勢恢復並不容易，效果沒有達到預期。」

雷納德的舅舅也回應道，「這篇報導一點都不真實，雷納德與馬刺的關係一如既往，原則上就是希望雷納德盡快恢復健康，所有人都是這麼想的。」

雷納德在上季西部冠軍賽受傷後，直到去年12月中才歸隊，近期再因右腿股四頭肌不適，球隊宣布他將無限期休戰，本季至今雷納德僅出賽9場，場均23.3分鐘，拿下16.2分4.7籃板，外帶2.3助攻2抄截1阻攻的成績。