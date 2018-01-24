104市調指僅32％願投入電競產業 前3原因：不懂、產業不穩、傷身

104市調：僅32%願投入電競產業，多數仍在觀望。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕104人力銀行去年底針對求職會員進行遊戲電競行為調查，今（24）日公布統計數字，結果顯示，有65%會員每個月會在遊戲電競有相關支出、平均月花1407元，年齡層以35~39歲花費最高；在「電競」議題上，更有64%會員認知到已被納入《運動產業發展條例》、同時也有68%受訪者正確認知到電競不等同電玩，也算是一大進展。

遊戲電競商機無限，硬體部分如筆電、耳機、鍵盤、滑鼠等；軟體如遊戲虛寶、遊戲成就等。根據104調查，35%受訪者不會花費在遊戲電競，但有65%受訪者每月有相關支出、平均月花1407元，而消費主力為男性，月花1512元，若按年齡，35歲至39歲花最多，為1603元。

儘管電競產業越來越蓬勃發展，根據統計，只有32%受訪者願意投入電競產業、53%不確定、15%不願意投入。願意投入的三大原因為：電競產業蓬勃發展（63%）、興趣當工作（43%）、高度運用新科技和社群網站（42%）；不願意投入的前三原因則是：不懂電競（50%）、電競產業不穩定規模也不夠大（32%）、電競產業對消費者傷身又傷眼（23%）。

昔日打遊戲總被大家持負面觀感，在這次的調查發現，有61%的受訪者並不認為打電玩（或電競）就是壞孩子，只有0.8%比占回答「是」，另有38.2%回答「不一定」；若按年齡統計，45歲~49歲及50歲以上的受訪者各有44.4%及46.4%回答「不是」，這也代表還是有過半中老年長者對電玩／電競抱持負面態度。

不過，若將「電競」視為一樣公共議題，調查結果十分樂觀，有68%受訪者正確認知電競不等於電玩；64%受訪者知道電競已經納入《運動產業發展條例》；不過，24歲以下受訪者對時事題偏弱，只有57.9%比例知道電競是政府準備扶植的產業。

統計資料來源為104徵才企業資料庫，求職會員問卷調查期間自2017年12月1日至20日，回收樣本數2124位，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.13%；企業徵才問卷調查期間自2017年12月1日至11日，回收樣本數1304家企業HR或用人主管，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.71%。