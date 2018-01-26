LOL》兼三份工只求一場播報機會 Garena當家主播湯米血淚談

Garena當家主播湯米分享自身主播路。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》Garena當家主播湯米今（26）日受邀至亞太遊戲高峰會分享電競主播經歷，大學沒有畢業的他在高中階段就打定主意朝轉播邁進，曾身兼多份工作，只為一個月可能只有一次的轉播機會，他甚至為了能上轉播台、不收任何費用，如今他已經成為可以被大眾叫得出名字的電競主播，「不念書的孩子不一定壞，可能三五年後成為你也很羨慕的人」。

湯米表示，現在電競環境比以前好大多，現在電競比賽已經多到沒有人可以播，可能100場比賽只有50位解說人員，「以前絕對不會看到」，以前全台灣只有一個職業聯賽GPL，當時從業人員都很努力想擠進，而他自己是從業餘比賽開始，不只LOL、還播過絕對武力、爐石戰記等遊戲，最後因為喜歡LOL而成為Garena官方主播。

「很多年輕人會問，我不想念書想當主播怎麼辦？」湯表示，他自己沒有完成大學學業，但在高中階段就了解自己的長處，他有天馬行空的想法與「嘴上功夫」，不過真正能追夢，必須實地付出，他學生時期就兼三份工，曾做過加油站、7-11、派報員與清潔工，「就是為了一個月唯一一次轉播機會，當時播一個BO3比賽薪水才500元」。

湯米說，有一次他經過一間網咖，外面貼著有轉播網咖賽，他就直接走進去問老闆可否讓他播報、不收一毛錢，就是為了求機會，「以前電競環境不像現在這麼好，大眾接受程度也是，我從這個網咖賽認識很多遊戲廠商的人，最後才進入Garena播校際盃、業餘聯賽到職業聯賽」。

「我應徵Garena就是在大學時期自己規劃、找贊助商、執行單位舉辦小型網咖合作比賽，成為未來我進入職場的養分，當你有實際戰績，整體評價就會提升非常多。」因此，湯米說，即使年輕人沒太多成就，但不念書的孩子不一定壞，「可能三五年後成為你也很羨慕的人」，他希望大家可以因為電競開始加入、喜歡這個領域，「電競不只是一場遊戲，而是影響幾百萬人的生活」。