NBA》暴龍主場殺無赦 板凳狂轟61分狠咬湖人（影音）

Fred VanVleet scored a career-high 25 PTS to propel the @Raptors over the @Lakers at home! #WeTheNorth pic.twitter.com/RLF8hTLAPR — NBA （@NBA） 2018年1月29日

〔體育中心／綜合報導〕暫居東部第二的暴龍今於主場迎戰湖人，23歲的范維利特（Fred VanVleet）板凳出發轟下生涯新高25分，明星雙槍德羅森（DeMar DeRozan）與羅利（Kyle Lowry）合拿33分，率暴龍以123：111贏球中斷湖人四連勝，僅落後東部龍頭塞爾提克1場勝差。

本季主場戰績僅次馬刺的暴龍，今在自家主場從容應戰，正值四連勝的湖人移師多倫多慘踢鐵板，首節被對手取得雙位數領先後略顯疲軟，半場打完落後10分無力反撲，末節一度被拉開到22分，近乎全場落後吞下敗仗，先發藍道（Julius Randle）上場25分鐘攻下全隊最高17分10籃板5助攻，克拉克森（Jordan Clarkson）板凳出發打22分鐘同獲17分。

暴龍此役火力平均，先發四人得分上雙，板凳輪番上陣狂轟61分提供火力奧援，23歲控衛扮演板凳狂徒，替補出賽僅20分鐘轟下生涯最高、也是此役全場最多25分，外線出手4投3中，將於明星賽先發的德羅森斬獲19分送出7助攻，同獲明星賽殊榮的羅利貢獻14分11籃板3助攻。

左膝內側副韌帶扭傷的湖人菜鳥波爾（Lonzo Ball）已連7場缺陣，總教練華頓（Luke Walton）表示不會急著讓波爾歸隊，預計下週能隨隊練習，但尚無復出比賽時間表，湖人今天輸球後苦吞對戰7連敗，2014年於延長賽勝出後沒再贏過暴龍。暴龍今贏球後本季主場戰績來到18勝4敗，全聯盟僅次馬刺的20勝4敗，以1場勝差緊追東部龍頭塞爾提克。

范維利特板凳出發摘生涯新高25分。（美聯社﹚

德羅森斬獲全場次高19分7助攻。（USA TODAY Sports）

羅利貢獻14分11籃板雙十成績單。（美聯社）