澳網》奪20座大滿貫創空前紀錄 費爸最感謝「她」

費德爾。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕瑞士名將費德爾昨與克羅埃西亞西利奇鏖戰5盤，如願打回第6座澳網男單冠軍、再推進史上最多大滿貫冠軍紀錄（20座），他在領獎時落下英雄淚，感動不少球迷，在「冷靜」情緒後，費爸坦言對自己罕見情緒宣洩相當吃驚，還因為眼淚氾濫，沒發現網球傳奇「火箭」拉沃（Rod Laver）也對著他拍照。

結束一夜激戰，費德爾對於12個月內能打回3座大滿貫金盃（2澳網、1溫網），自己都不敢置信，「我不認為年齡是問題，那只是個數字，我只是保持按表操課，求知若飢，或許就有好結果發生。」奪冠後費德爾並未萌生退意，即使不知道這樣的表現還會持續多久，「但我會仔細擬定計畫，這會決定我的目標、優先順序，並決定了我的成功。」

費德爾。（美聯社）

創下空前20座大滿貫冠軍紀錄，費德爾將成功歸功於身後支持的妻子Mirka，「我熱衷挑戰，不介意路程遙遠，因為有一支強大的隊伍在我身邊，讓一切都變得可能。我的父母自豪於我從事的事情，這讓我打球能更享受其中，當然還有我的妻子，沒有她，幾年前我就不會打球了，但我們相互溝通，她願意照料4個孩子，讓我無後顧之憂，而我也不願離開我的寶貝長達2周以上，若沒有她的准許，這樣的生活就沒辦法達成。所以這一晚，是種種的拼圖成形，我才能站在這裡。」

除了球賽為人津津樂道，費德爾感性落淚，則是另一個球迷廣泛討論的焦點，費爸笑說，因為眼淚太厚，看不到拉沃為他拍照，「我曾經有過幾次這樣輝煌的時刻，但從未像今天那麼極端，看來20冠真的很特別，無庸置疑。站在人群面前，我不確定是哪一點打中我，當我思考要說什麼的時候，發現每個主題都是具有意義並感性的。有時候我希望不是帶給大家那麼情緒化的表現，同時我也很開心可以展現情感，並和人們分享。」

網球傳奇拉沃拍下費德爾感性一面。（取自Channel 7）