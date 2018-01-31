WTA台灣公開賽梁恩碩雙打登場 今日賽事預告與轉播

梁恩碩（右2）。（法新社）

早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播！

2018WTA台灣公開賽持續進行，單打方面，台灣好手張凱貞將在下午2點30分對上第5種子普汀塞娃（Yulia Putintseva）。

雙打部分下午5點台灣女將都將出賽，莊佳容與搭檔張凱貞對上普莉普耶荷（Peangtarn Plipuech）/童貝瑞（Prarthana Thombare），剛拿下澳網青少女單、雙打冠軍的梁恩碩與搭檔詹謹瑋面對烏克蘭雙胞胎克奇諾姐妹檔（Lyudmyla／Nadiia Kichenok）。喜愛網球的朋友，一起幫台灣選手加油！

NBA例行賽，雷霆做客出戰巫師。巫師主將沃爾（John Wall）有可能因傷缺陣。雷霆狀態火熱，目前已拿下8連勝，今天能否再接再厲將連勝往前推進呢？

另一場由爵士坐鎮主場挑戰勇士。爵士新秀米契爾（Donovan Mitchell）近10場平均攻下22.9分，絕對是勇士必須提防的對象之一。而勇士柯瑞（Stephen Curry）上一場面對綠衫軍砍下49分，今天能夠延續好手感嗎？

最後一場由拓荒者面對快艇。拓荒者目前以27勝22敗暫居西部第7，想成為前半段球隊還得再家把勁了！快艇昨天透過交易獲得T.哈里斯（Tobias Harris）、A.布萊德利和馬里亞諾維（Boban Marjanovic），快艇能夠激起化學作用嗎？精采比賽，請球迷準時鎖定轉播囉！

HBL八強方面，東山高中與南山高中，這兩支同樣拿下2勝的球隊交手會有什麼表現？另外，2連勝的松山高中將面對3連勝能仁家商同樣精采可期。

WTA台灣公開賽

12：00開賽 Eleven sports

NBA例行賽

07:30 雷霆@巫師 愛爾達體育1台

10:00 勇士@爵士 緯來體育

11:00 拓荒者@快艇 愛爾達體育1台

HBL八強

男子組

12：20 南湖vs.高苑

17：20 東山vs.南山

17：20 東泰vs.泰山

19：00 松山vs.能仁

女子組

14：00 永仁vs.苗商

14：00 南湖vs.南山

15：40 普門vs.滬江

15：40 陽明vs.淡商

地點：台北體育館

轉播單位：FOX體育