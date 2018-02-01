中職》中信終結者人選 史總點名3菜鳥

中信兄弟春訓開訓，投手陳柏豪。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕中信兄弟今年「終結者」人選，除了去年表現搶眼的吳哲源、王鴻程，19歲新秀陳柏豪也被點名可望扛重任。

中信總教練史耐德表示，很可能由這3人擔綱終結者，「讓他們輪流，視比賽狀況、對方打線決定要推出誰，擁有多個人選總是比較放心。」

今年是陳柏豪生涯首個春訓，今天才獲知有機會在新球季擔綱終結者，他說：「自己要先穩定身心靈，總教練排我在後面，心理層面就要強一點，希望加強控球、提升球速，也要強化變化球犀利度。」

陳柏豪高中就有後援經驗，也曾連續登板，對「關門」角色不陌生，他笑說：「木棒聯賽都丟後面，還撿勝投變成勝投王；之前在18U世界盃青棒賽也是投第9局，每天都要準備，滿習慣的。」

陳柏豪想加強滑球和變速球，練得更犀利，還透露高中時，不少人覺得他的滑球很像現任二軍牛棚教練「小雞」林恩宇，而有了相同綽號，但更多人叫他「臭雞仔」，他說：「我有努力向小雞教練學習，算是他的跟屁蟲吧，也很喜歡跟他聊天。」

中信兄弟春訓開訓，投手陳柏豪。（記者黃志源攝）

中信兄弟投手王鴻程。（記者黃志源攝）

中信兄弟投手吳哲源。（記者黃志源攝）

中信兄弟總教練史耐德。（記者黃志源攝）