MLB》去年投4場就報銷 響尾蛇先發打贏薪資仲裁加薪百萬

響尾蛇先發米勒薪資仲裁勝訴。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕薪資仲裁進入聽證會程序，繼昨日紅襪明星外野手貝茲（Mookie Betts）勝訴、獲得首年仲裁史上第二高薪後，去年因傷只先發4場就報銷的響尾蛇右投米勒（Shelby Miller）也獲得勝利，本季年薪增加為490萬美元（約新台幣1.43億元）。

連2年入選明星賽的紅襪新星外野手貝茲，今年首獲薪資仲裁資格就嚐到甜頭，昨於仲裁庭獲判勝訴，本季年薪從95萬爆增到1050萬美元，寫下首次仲裁球員史上第二高紀錄。今天輪到響尾蛇右投米勒與球團對簿公堂，再度由球員獲得勝訴，新球季年薪由470萬美元提高為490萬美元，獲加薪20萬美元（約新臺幣583萬）。

27歲的米勒於2014年季後被交易到勇士，2015年上半季繳5勝5敗、防禦率2.38，生涯首度入選明星賽，然而下半季狀況直直落僅拿1勝慘吞12敗，單季6勝17敗為聯盟敗投最多、防禦率3.02。2016年米勒轉戰響尾蛇以3勝12敗作收、連兩季吞雙位數敗投。去年米勒只先發4場獲2勝2敗，開季2個月就宣布動TJ手術整季報銷，預計今年仍可能缺席一半的球季。

大聯盟知名記者Jon Heyman指出，響尾蛇球團主張米勒本季年薪應持平不變，維持與去年相同的470萬美元，米勒則喊出490萬美元價碼，最終3位仲裁人判決米勒勝訴，本季薪資仲裁庭目前由球員方取得2連勝，最多將舉辦25場聽證會。