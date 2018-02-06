羽球》戴資穎沒打印度賽 最新世界排名出爐！

〔體育中心／綜合報導〕羽球印度公開賽上週落幕，外媒搶先預估本週世界排名，勇奪亞軍的周天成積分固然增加，排名仍遭冠軍石宇奇超越；球后戴資穎雖然沒打，仍以近萬分領先蟬聯后座63週。
印度公開賽為2級4等賽事，冠軍積分9200。男單部分，中國選手石宇奇冠軍賽擊敗周天成，積分大進補，排名升至第7；周天成進帳亞軍積分7800，名次雖然滑落1名，跟世界第9有超過萬分差距。
戴資穎沒打印度賽，本屆由衛冕者辛度（PV Sindhu）擔任頭號種子，4強賽雖擊退勁敵依瑟儂，卻在冠軍賽3局爆冷輸給張蓓雯，衛冕失敗，本週積分將被依瑟儂拉開差距；張蓓雯則因奪冠，排名上升1名次，頂替賽娜進入世界第10。
外媒推估女單本週排名
1 台灣 戴資穎 93839
2 日本 山口茜 84129
3 泰國 依瑟儂 78390
4 印度 辛度 75826
5 西班牙 瑪琳 73587
6 南韓 成池鉉 66875
7 日本 奧原希望 63567
8 中國 陳雨菲 62850
9 中國 何冰嬌 61242
10 美國 張蓓雯 58250（升1名）
外媒推估男單本週排名
1 丹麥 安賽龍 79580
2 大馬 李宗緯 76924
3 中國 諶龍 74216
4 南韓 孫完虎 73218
5 印度 基達姆比 72823
6 中國 林丹 71066
7 中國 石宇奇 69387（升1名）
8 台灣 周天成 68921（降1名）
9 印尼 金廷 54118
10 印度 普蘭諾伊 53285