NBA》史上第一人！「一眉哥」寫鬼神記錄延長賽澆熄熱火

「一眉哥」A.戴維斯超猛又締造鬼神記錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今在主場迎戰熱火，兩隊前四節打得難分難解，不過鵜鶘靠著「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）延長賽一人就獨拿9分，繳出45分17籃板鬼神數據，最終就在延長賽以124：123氣走來訪的熱火。

鵜鶘在卡森斯（DeMarcus Cousins）受傷報銷後，只能依靠「一眉哥」A.戴維斯一人苦撐，與熱火中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）硬碰硬，雙方打到第四節最後34.8秒時，熱火魏德（Dwyane Wade）靠著兩罰將比賽追到106平，A.戴維斯雖然馬上出手命中超前分，不過卓吉奇（Goran Dragic）又補進追平分，兩隊以108平進入延長賽。

兩隊狀況膠著，最後鵜鶘在延長賽以1分之差擊敗熱火。（今日美國）

沒想到已經拿下36分的「一眉哥」，延長賽再度爆發，讓「白邊」懷特塞德也抵擋不住，延長賽還剩1分43秒的時候犯滿下場。最大的對手一下場，A.戴維斯馬上就在不到2分鐘獨拿7分，熱火也已經無力招架，最後就以123：124不敵鵜鶘。

A.戴維斯延長賽獨拿9分。（美聯社）

「一眉哥」A.戴維斯繳出45分、17籃板、5抄截外帶5火鍋繳出亮眼成績單，成為NBA史上第一位達成「40分、15籃板、5抄截、5阻攻」以上的球員，J.哈勒戴（Jrue Holiday）也有29分9助攻7籃板進帳，板凳出發的I.克拉克（Ian Clark）也拿下21分。

熱火則由卓吉奇砍下全隊最高的30分9籃板8助攻，犯滿畢業的中鋒懷特塞德則繳出19分16籃板的雙十成績，卻還是苦吞三連敗，東部老八恐怕不保。