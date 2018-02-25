冬奧》嫌隊友太慢犯眾怒 韓女將奪銀下跪乞求人民原諒

金寶凜昨天雖然在競速滑冰個人賽奪銀，卻在場上下跪磕頭認錯，盼能獲得國民的原諒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018平昌冬奧競速滑冰女子團體追逐賽，南韓隊無緣晉級決賽，賽後女將金寶凜（Kim Bo-reum）、朴鎮媛（Park Ji-woo）受訪時怪隊友太慢，引發軒然大波，而金寶凜昨天雖然在競速滑冰個人賽奪銀，卻在場上下跪磕頭認錯，盼能獲得國民的原諒。

在19日的競速滑冰女子團體追逐賽，以三人為一組，並以最後一人過終點線的成績為準，南韓隊以3分03秒76成績，8隊中排在第7，未能擠進前四強。南韓選手盧善英（Noh Seon-yeong）因較慢才抵達終點線，賽後痛哭失聲，但同為隊友的金寶凜、朴鎮媛不但沒有上前安慰，反而在媒體前公開批評盧善英無法跟上。

南韓選手盧善英（後）無法跟上隊友。（資料照，法新社）

此舉馬上引起南韓網友不滿，砲轟兩人沒有團隊精神，賽前更有將近60萬人到南韓總統府網站連署，要求將這兩人踢出國家隊，連金寶凜的贊助商NEPA也宣布，2月底後，將不會在與她續約。

而昨晚競速滑冰個人賽，由日本選手高木菜一舉奪下金牌，金寶凜雖然挺住壓力獲得銀牌，成為韓國史上第二位贏得競速滑冰獎牌的女將，但賽後臉上不但沒有笑容，還直接在場地內行跪拜大禮，希望能獲得南韓國民的原諒。「我對韓國人民感十分抱歉，」金寶凜在受訪時也再次向人民道歉，「對於我所犯下大錯真的非常抱歉。」

金寶凜昨天挺住壓力奪銀，但在到達終點後還是忍不住落淚。（法新社）

金寶凜昨天雖奪銀，領獎的時候卻完全沒有笑容。（法新社）