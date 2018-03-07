MLB》轉隊熱身賽首秀飆速4K無安打 達比修怕砸到前隊友（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日籍強投達比修有今天首度披上小熊戰袍於熱身賽亮相，主場先發對戰前東家道奇，主投2局飆4K失1分，送出2次保送，最快球速達95英哩（約153公里），小熊終場以9：5擊敗道奇，達比修也收下熱身賽首勝。

達比修有面對前東家道奇，本季熱身賽首戰就拿下勝投。（美聯社）

道奇在世界大賽失利後，達比修有成為自由球員，雖然曾表態想重返道奇雪恥，但季後以6年1.26億美元加盟小熊，他賽前坦承要對決前東家會有點緊張，而他首局一開始也放不開手腳，面對道奇首棒打者泰勒（Chris Taylor）投出四壞球保送，隨後再投出暴投，奉送對手上二壘，K掉席格（Corey Seager）後，面對透納（Justin Turner）再度投出暴投和保送，先盜上三壘泰勒也輕鬆回來得到第1分，不過他隨後回穩，連續三振了坎普和普伊格。

第二局投出三上三下，最後三振掉D.索拉諾（Donovan Solano）完成投球任務。達比修有此役用了速球、滑球、曲球、變速球，主投2局失1分，沒有被敲安打，另有4次三振和2次保送，他退場後受訪時表示，「對決前隊友感覺不會很奇怪，每個人看起來都還不錯，但我可不希望在熱身賽砸到他們。」

達比修有。（美聯社）

達比修有。（美聯社）