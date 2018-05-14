LOL MSI》國外賭盤看好南韓KZ奪冠 六連勝閃電狼躍升第二

國外賭盤依舊看好南韓KZ能奪下最終冠軍。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕誰能想到《英雄聯盟》MSI季中邀請賽結束前三日賽程時，六戰全勝的不是南韓王者KZ，而是閃電狼？是的，他們做到了。根據國外知名博弈網站「BET365」所開出的「獲得冠軍」賭盤賠率，閃電狼在小組賽尚未開打時，賠率為1賠26，為六隊參賽隊伍中第五，僅高於越南EVS，但隨著贏下中國RNG與南韓KZ後，最新盤口已經變成1賠5，僅次於KZ的1賠1.33，名次大幅躍升。

其他戰隊賠率如下：中國RNG 1賠10、歐洲FNC 1賠10、北美TL 1賠751、越南EVS 1賠1001。這樣的意思是，如果壓100元看好EVS奪冠，成真的話可以拿回10萬元。

儘管目前閃電狼以六戰全勝穩居第一，領先第二的KZ四勝兩敗來到兩場勝差，提早取得四強門票，正朝小組賽第一名邁進，但國外賭盤依舊看好南韓隊在五戰三勝的宰制力，畢竟，包括季中邀請賽與全球總決賽，南韓出線的隊伍總是冠亞軍的保證，而閃電狼雖然在2015年世界賽挺進八強，甚至近兩年MSI也是四強班底，但尚未能證明能在五戰中贏下三場的能耐。

這也難怪近年心態逐漸成熟的閃電狼明星輔助SwordArT在打敗KZ的賽後受訪時表示：「即使贏下比賽，心情還是要保持冷靜，畢竟只是小組賽，假如真的能進四強還得在BO5贏下比賽。」

此外，在今日賽程相關賠率中，國外賭盤還是稍微看好中國RNG能夠擊敗閃電狼，至於閃電狼與FNC的對戰則是一面倒看好前者能獲勝。