MLB》洋基菜鳥傑曼又爆了 賽後遭下放3A

2018/07/21 11:47

傑曼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「地鐵大戰」三連戰首場比賽，洋基菜鳥投手傑曼（Domingo German）今天僅投3.2局就失掉4分，終場洋基以5：7不敵大都會，加上死對頭紅襪今贏球，洋基離美國聯盟東區龍頭紅襪有5.5場勝差。

傑曼只投3.2局被敲5安（包含挨1轟），失掉4分，投出3次三振、2次保送，吞下本季第6敗，防禦率漲至5.68。他在7月份4場先發，就有3戰投不滿5局。賽後洋基決定把他下放3A再磨練。

大都會全場有10支安打，康佛托（Michael Conforto）2安3打點，塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）有1發陽春砲，卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）、梅索拉可（Devin Mesoraco）各有2安1打點，包提斯塔（José Bautista）1安1打點。

大都會先發辛德加德（Noah Syndergaard）主投5局被敲8安失1分，獲得本季第6勝。

洋基全場有14支安打，但攻勢不連貫，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）3安1打點，賈吉（Aaron Judge）3安猛打賞，史坦頓（Giancarlo Stanton）、沃克（Neil Walker）各有1安2打點。

塞斯佩德斯開轟。（法新社）

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