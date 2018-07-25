韓職Live》王維中隊友火力相挺 金星旭3上轟兩分砲

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 恐龍 5 0 3 8 8 1 巨人 0 3 3 4 0

第三局

3上，X.Scruggs擊出帶有1分打點的安打，下一棒金星旭敲出兩分砲，NC恐龍8：3領先。

第二局

2上，NC恐龍三上三下。

2下，首棒A.Burns敲安，王維中被辛本基轟出兩分砲，所幸及時回穩，三振下一棒韓東熙，沒想到王維中被安重烈轟出一發陽春砲，田峻玗和鄭勳都獲得四壞保送，王維中三振孫兒葉抓下第3個出局數。

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第一局

1上，開路先鋒盧珍赫首打席就敲安，連11場比賽敲安，第二棒池碩訓也敲安，羅成範擊出右外野的車布邊安打，NC恐龍先馳得點，第四棒權熙東也敲安打下兩分打點，NC恐龍3：0領先。

NC恐龍打線棒棒開花，第五棒朴錫珉也敲安，樂天巨人叫出暫停，但金元中又發生暴投，讓跑者推進到二、三壘，X.Scruggs敲出帶有兩分打點的二壘安打，NC恐龍5：0大幅領先。

金星旭擊成滾地球遭到刺殺出局，形成NC恐龍在首局的第一個出局數，金燦亨擊出投手正面的強襲球，觸殺往三壘跑的跑者，尹粹康擊出左外野飛球遭到接殺。

1下，王維中對首名打者田峻玗送出保送，但田峻玗盜壘失敗，鄭勳吞K，孫兒葉敲安，李大浩游擊方向強襲球，NC恐龍野手發生失誤，不過閔炳憲擊出高飛球遭到接殺。

賽前報導

〔記者倪婉君／綜合報導〕上一次碰到樂天巨人痛失7分，NC恐龍左投王維中今天再戰樂天，期盼一雪前恥，拿下本季第7勝。

王維中今天下午5點半將進行本季第18場先發，也是二度挑戰本季第7勝，希望這次能獲得隊友火力支援。王維中上一場先發是面對SK飛龍，用112球投5.2局失3分，也達成韓職生涯百局里程碑，但打線不給力，讓他承擔本季第7敗。《繼續閱讀》





NC恐龍先發打線

一、盧珍赫

二、池碩訓

三、羅成範

四、權熙東

五、朴錫珉

六、X.Scruggs

七、金星旭

八、金燦亨

九、尹粹康

投手 王維中

樂天巨人先發打線

一、田峻玗

二、鄭勳

三、孫兒葉

四、李大浩

五、閔炳憲

六、A.Burns

七、辛本基

八、韓東熙

九、安重烈

投手 金元中