MLB》馬查多轉隊7場終於炸裂 喜收道奇生涯首轟球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今作客勇士以8：2帶走勝利，38歲先發希爾（Rich Hill）7局飆8K無失分，還自己敲安貢獻1打點，球星馬查多（Manny Machado）也扛出轉隊首轟，本季第25發全壘打出爐。

道奇希爾今天用95球投完7局，只被擊出3安沒有失分，賞勇士打線8次三振、1保送，7局上還敲出中外野落地安打，帶有1分打點，投打俱佳收下本季第4勝，明星賽後連2場優質先發摘勝投，防禦率下修至3.82。

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希爾投打俱佳率道奇贏球。（美聯社）

明星賽被交易到道奇的馬查多，也在轉隊後第7戰首度炸裂，6局上第1球就出棒，咬中一顆88.4英哩（約141.4公里）偏高速球，直接扛出中左外野大牆，加盟道奇首轟出爐，是一支426英呎的陽春全壘打，飛出初速108.7英哩（約173.9公里）。

賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）親自把開轟球送給馬查多，笑說雖然球員可能不在乎，但他覺得這是個很棒的紀念品，期待馬查多能扛更多發全壘打。馬查多表示：「終於轟出去了，而且今年贏球，感覺更棒。我會把這顆球、還有球衣好好收藏，這對我們意義重大。」

馬查多今天開轟前，在道奇累積29支7，二壘、三壘安打各一支，僅貢獻1分打點，此役炸裂後把連續上壘場次推進到26場，期間打擊率3成40。

馬查多加盟道奇首轟出爐。（法新社）