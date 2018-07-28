中職》林煜清二軍先發飆7K奪勝 蘇智傑下週二軍出賽

富邦二軍先發投手林煜清，5局飆無失分還飆出7K。（記者黃志源攝）

〔記者蔡厚瑄／綜合報導〕富邦悍將二軍今主場迎戰統一獅二軍，先發投手林煜清主投5局無失分，還飆出7次三振，加上7局下吳睿勝敲出兩分打點安打奠定勝基，終場悍將二軍就以5：4擊敗統一二軍。

悍將此戰推出林煜清掛帥先發，總計5局投球僅被敲3支零星安打，無失分還送出7次三振、僅有1次四壞保送，表現可圈可點。

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不過悍將牛棚在6上接手後卻差點失守，羅嘉仁中繼登板1局被敲1安，送出2保送失1分、羅國華也掉分，林羿豪更是連一局都投不完就掉2分，直到林克謙登板才沒有再掉分數。

而悍將3局下靠著楊晉豪的安打先馳得點，5局下張冠廷敲安再添一分，7局下又靠吳睿勝敲下2分，而獅隊在6局上展開反攻，第7局也再追回一分，8局上鄧志偉又開轟陽春砲、郭峻偉也敲回一分，不過最終無力逆轉，雙方以6：5分出勝負。

獅隊先發投手陳育軒3局下被高孝儀的強襲球擊中，所幸並無大礙，總計5局被敲5安失3分最後也吞下敗投。

高孝儀擊出投手前強襲球，球先後擊中投手陳育軒及三壘手楊家維，１球傷２人。（記者黃志源攝）

高孝儀擊出投手前強襲球，球先後擊中投手陳育軒及三壘手楊家維，１球傷２人。（記者黃志源攝）

而統一獅主砲蘇智傑上週扭傷右腳踝，8月初才能開始復健賽，至少打2場之後才會歸隊，獅隊教練團也決定先陳重羽擔任一軍先發中外野手，而蘇智傑今天也在場邊觀戰，預定下週開始在二軍出賽。

統一蘇智傑（黑衣者）今天在二軍比賽觀戰，預定下週開始在二軍出賽。（記者黃志源攝）

統一蘇智傑（黑衣者）今天在二軍比賽觀戰，預定下週開始在二軍出賽。（記者黃志源攝）

富邦二軍楊晉豪在3局下擊出2分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

楊晉豪擊出２分打點一壘安打，但搶攻二壘時「滑過頭」遭觸殺。（記者黃志源攝）

富邦二軍張冠廷在5局下擊出１分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

張冠廷擊出１分打點一壘安打，但搶攻二壘時遭觸殺。（記者黃志源攝）

富邦二軍吳睿勝在7局下擊出２分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

統一二軍鄧志偉在８局上擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

鄧志偉擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

統一二軍郭峻偉在８局上擊出１分打點二壘安打。（記者黃志源攝）