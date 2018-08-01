MLB》投8局無失分 老虎波伊德略勝紅人貝利一籌（影音）

〔體育中心／綜合報導〕儘管雙方投手都表現優異，老虎先發投手波伊德（Matthew Boyd）卻略勝對手貝利（Homer Bailey）一籌，投8局飆7K被敲4安1保送無失分，助老虎以2：1咬傷紅人。

貝利表現也不錯，登板前7局僅被敲1安和1保送失1分，但第8局被敲2安並再失一分，苦吞敗投。最終成績為投8局飆6K被敲敲3安1保送失兩分，另外這是他生涯第七次完全比賽。近日才從3A拉上的葛伯（Mike Gerber）是貝利吞敗的主因，他在第8局敲出二壘安助隊友回壘得分。這是他大聯盟第一支安打和打點。

請繼續往下閱讀...

老虎終結者葛林（Shane Greene）雖被敲1安失1分，但仍救援成功，近25次上場有22次成功救援。

紅人在第4局曾有領先的機會。厄文（Phillip Ervin）和沃托（Joey Votto）在僅一人出局的情況下連續擊出兩支二壘安，但最終卻因為厄文的跑壘失誤而未能得分。

雖然苦吞敗投，不過這只是今天表現出色的貝利傷後復出的第二場比賽，他對於自己的狀況很樂觀：「我感覺好多了。我對我現在能做到的有信心。我知道我能夠像以往那樣投球了。」

波伊德投8局無失分。（法新社）

表現出色的貝利苦吞敗投。（美聯社）

葛伯敲二壘安得1分打點。（法新社）