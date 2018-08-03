MLB》先發核爆笑著退場 洋基葛雷被移出輪值

葛雷被拔除先發。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天宣布輪值異動，將昨天先發2.2局核爆7分的葛雷（Sonny Gray）拔除先發，由剛從雙城交易來的林恩（Lance Lynn）遞補，與新同學哈普（J. A. Happ）一同加入五人輪值。

葛雷昨天在主場先發僅投2.2局，狂丟7分皆為責失追平生涯最多，被換下場時露出詭異笑容，慘遭紐約球迷狂噓，賽後葛雷解釋每個人有不同方式，他選擇用笑容應對，希望自己別被不好的表現影響。

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總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，可能會考慮撤掉葛雷的先發資格，但一切還要從長計議。今天展開客場對紅襪四連戰賽前，總管凱許曼（Brian Cashman）宣布把葛雷拔除先發、移往牛棚，由新同學林恩遞補輪值。

葛雷本季先發21場獲8勝8敗，防禦率高達5.56，去年從運動家被交易到洋基後，葛雷累積12勝15敗、防禦率4.85，今年在洋基主場防禦率7.71，遠差於客場的3.62。林恩昨天接替葛雷登板，主投4.1局沒有失分。

總管凱許曼肯定葛雷是一位很棒的大聯盟投手，但最近狀況不穩定，球隊並沒有那麼多時間讓他調整，必須做出艱難的決定。葛雷坦言自己表現掙扎，不知道是否與自己身在洋基隊有關，又或者只是自己在場上投不好。

洋基在731交易大限前，從藍鳥找來哈普、雙城迎來林恩，隨著葛雷被拔除先發，由哈普與林恩遞補，與塞維里諾（Luis Severino）、沙巴西亞（CC Sabathia）、田中將大組五人輪值，哈普因手足口病，今天被放入傷兵名單。

林恩遞補加入輪值。（資料照，法新社）