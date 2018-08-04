MLB》重砲坦姆斯逆轉轟 釀酒人向洛磯說掰掰（影音）

坦姆斯敲出再見三分砲後興奮與隊友慶祝。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人坦姆斯（Eric Thames）在9局下半2人出局的情況下，從洛磯守護神戴維斯（Wade Davis）手中敲出了逆轉的再見三分砲，率領釀酒人隊在驚濤駭浪之中，以5：3收下了勝利，同時也是本季個人的第15發全壘打。

坦姆斯賽後興奮地說，「我掌握到了他的失投球，而且我沒有錯過它，就這樣剛好命中了甜蜜點。」坦姆斯也坦言，打出去後他就已經在享受球迷們的歡呼了，「這是一個非常棒的時刻。」

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「我原本想要將球投得更高，但卻投到了紅中。」今年才被洛磯以三年5200萬美金簽下的戴維斯，已連續兩天救援失敗，且本季成績相當難堪，5.09的防禦率，有失過去明星級的水準。對此，洛磯總教練布萊克（Bud Black）表示，他會與戴維斯好好談談，但目前沒有計劃要取代他。

戴維斯上場關門卻被擊出再見3分砲，連續2場比賽吞敗。（法新社）

今天剛開賽洛磯先發投手馬奎茲（German Marquez）就陷入麻煩，先是保送了一、二棒的打者，隨後又被第三棒的摩斯塔卡司（Mike Moustakas）敲出安打失掉1分，所幸後來及時回穩，未再將傷害擴大；之後在第六局被耶利奇（Christian Yelich）扛出了一發中外野方向的陽春砲，但總計在他7局的投球中僅失掉這2分，送出了9次三振，並帶著勝投候選人的身分退場。可惜牛棚無法守成，馬奎茲想要拿下本季第10勝，恐怕還要再等等。

釀酒人的先發投手古耶拉（Junior Guerra），前4局表現完美，到了第5局先被史托利（Trevor Story）敲出陽春砲，接著第6局一顆壓得很低的變速球，又硬是被C.岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）一棒拉出右外野的全壘打牆，帶有兩分打點。不過古耶拉整體投球表現還是相當穩定，主投8局失掉3分，賽後防禦率稍稍下降至3.42。

古耶拉主投8局也是釀酒人獲勝的關鍵。（USA TODAY）

至於釀酒人剛從金鶯交易來的史構普（Jonathan Schoop），今天是他轉隊後的第三場比賽，不過陣守游擊的他，首安還是沒有開張。

史構普還在尋求批上釀酒人球衣後的首安。（法新社）