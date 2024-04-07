MLB》前洋基40號王牌7K好投沒用！台裔好手雙安率紅人逆轉大都會

費爾柴德。（美聯社）

張浩群 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今踢館紅人，休季轉戰同城豪門的前洋基王牌投手塞維里諾（Luis Severino），揮別本季初登板表現不佳的陰霾，今天繳出5局7K的好投。無奈大都會牛棚無法守成，在比賽後段遭到逆轉，最終以6：9不敵紅人。

塞維里諾休季以1年1300萬美元轉戰大都會，前一戰5局被敲12安狂丟6分。不過今天他表現有所回穩，僅在2局下丟掉2分，最終5局用99球，僅被敲出3支安打失2分，送出2次保送，飆出7次三振，退場時大都會以5：2領先。

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然而塞維里諾退場後，紅人便開始做出回應，6局下台裔好手費爾柴德（Stuart Fairchild）代打建功，敲出帶有1分打點一壘安打，吹起了紅人反攻號角。隨後他在壘上與隊友發動雙盜壘，史提爾（Spencer Steer）盜回本壘，紅人單局追回2分，僅剩1分落後。

8局下，大都會牛棚投手拉米瑞茲（Yohan Ramírez）大崩盤，單局投出2次保送還被敲出5支安打，包含史提爾的3分砲，一口氣丟掉5分。大都會9局上最後反攻，只靠著貝堤（Brett Baty）一壘安打追回1分，最終慘遭紅人逆轉，吞下本季第6敗。

紅人先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez）5局被敲8安失掉5分，不過打線在比賽後段力挺，除了史提爾單場3支3外加3分砲以外，代打的費爾柴德更扮演開啟球隊反攻的角色，最終2打數敲出2支安打，貢獻1分打點，也跑回1分，賽後打擊率0.385，攻擊指數0.814。

塞維里諾。（美聯社）

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