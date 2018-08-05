中職》強心臟施子謙10勝聽牌 勝投請客「多請幾次都可以」

施子謙獲單場MVP。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕今晚首局化解滿壘危機後，獅隊年輕王牌施子謙對桃猿演出6局僅挨4安、失1分的優質先發，下半季首勝到手，本季推進到9勝，只要再拿1勝，將是近3年來首位單季10勝本土投手。

開局在雨中進行，影響施子謙手感，首局就被猿隊以1安、2保送進佔滿壘，最後飆出三振化解危機，雖單局耗掉29球，仍力保不失分，他歸功捕手陳重羽配球奏效，才能安全下莊。

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不過，施子謙的強心臟，早已令總教練黃甘霖十分讚賞。蔗總說，施子謙心理素質夠好，遭遇亂流都能設法解決，「突破自己的心理素質，就是他今年最大進步。」

對此施子謙表示：「其實我不會怕被打，就是勇敢跟打者對決，因為有時候投出太多四壞球，反而造成自己負擔。」碰上危機，也只想著盡量別讓下個打者上壘，他說，畢竟投手不可能不會失分，把傷害降到最低，自然會有好成績。

施子謙以104球收工，三振和保送各4次，加上牛棚4人聯手守成，他的第9勝和單場MVP一起入袋。以往奪勝都會請學長們喝飲料，且一、二軍都有，這次也不例外，他笑說：「畢竟他們也很辛苦，不是靠我一個人才能贏球，有那麼好的守備和打擊，才能讓我贏下每場球，多請幾次都可以。」

10勝終於聽牌，施子謙坦言，說沒壓力是騙人的，就從練習或其他方式去釋放壓力，「慢慢來吧！像下半季剛開始，心裡有點急，表現沒那麼好，經過1、2場就比較好。」

中職前次有單季10勝土投，已是2015年猿隊王溢正（11勝6敗）、兄弟鄭凱文（10勝4敗）；史上新人最多勝則是2002年興農蔡仲南（14勝9敗）。這兩項里程碑，施子謙都有望雙雙叩關。