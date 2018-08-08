MLB》馬丁尼茲敲34轟 紅襪逆轉奪第80勝傲視全聯盟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕即使開局表現不佳，靠著聯盟全壘打王馬丁尼茲（J.D. Martinez）八局敲三分砲追平比分、莫爾蘭（Mitch Moreland）和布雷德利（Jackie Bradley Jr.）在延長第十局聯手敲轟得五分，終場紅襪以10：7擊敗藍鳥喜贏五連勝，成為本季首支達到80勝的球隊。

今日雙方都頻頻開轟。藍鳥部分，查維斯（Devon Travis）、皮拉爾（Kevin Pillar）都敲兩分砲，史摩克（Justin Smoak）也在第九局轟關鍵陽春砲追平比分，讓紅襪後援投手金布瑞（Craig Kimbrel）苦吞救援失敗，比賽進入延長賽。

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但紅襪打線也不惶多讓，聯盟全壘打王馬丁尼茲八局敲三分砲，本季第34轟；莫爾蘭第十局也跟一支三分砲；布雷德利錦上添花再補兩分砲，幫助紅襪於第八局和第十局狂追四分和五分，賞給藍鳥後援投手翟爾斯（Ken Giles）敗投，藍鳥對紅襪近14場輸了11場。

相較於打線優異的表現，紅襪投手部份就遜色許多。先發波梅蘭茲（Drew Pomeranz）投4.2局僅三振一人、被敲4安挨1轟、失4分、保送5人為本季最糟。金布瑞也挨轟，吞本季第二次救援失敗。

藍鳥先發史卓曼（Marcus Stroman）投七局繳4K、被敲2安、僅失1分、4保送。中繼手泰普拉（Ryan Tepera）接替史卓曼卻放火，投1局就被敲3安失4分，並且因與本壘審爭吵而被驅逐出場。

紅襪贏下這場勝利後，以80勝34敗、七成以上恐怖的勝率繼續統治美東，也是聯盟戰績最佳的王者球隊。根據大聯盟官網指出，紅襪是本季第一支達到第80勝的球隊，史上第4支僅花114場或以下就達到的隊伍，前三支分別為去年的道奇、2001年的水手、1998年的洋基。

馬丁尼茲敲三分砲，本季34轟到手。（USA TODAY Sports）

莫爾蘭也敲三分砲。（USA TODAY Sports）