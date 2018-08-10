MLB》數據派正在摧毀棒球？ 前國民強打：「棒球無法計算」

沃斯向數據派呼籲「棒球是無法計算的。」。（資料照，法新社）

〔記者李冠霖／綜合報導〕日前宣布與職業棒球已經沒有關係的前國民隊強打沃斯（Jayson Werth），向所有使用賽伯計量學（Sabermetrics）的球團表示：「棒球是無法計算的。」

賽伯計量學是由詹姆斯（Bill James）所開始一系列對於棒球的客觀統計資料分析，近幾年來被發揚光大。加上前運動家隊總管（現任運動家棒球營運部門副總裁）比恩（Billy Beane）的《錢球》（Money Ball）政策，讓賽伯計量學更加地廣為人知，許多球團現在都逐漸開始使用賽伯計量學做為管理球隊的判斷基準，不過此舉也引發了傳統派和數據派的論戰。

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前運動家總管比恩。（資料照，美聯社）

沃斯就是傳統派的維護者之一，他對這些使用賽伯計量學的球團說：「他們讓棒球變得超級書呆子，那些球團辦公室的人根本對棒球一無所知，但是他們很喜歡預測數字以及預測球員。」隨後沃斯又說：「我認為這些東西正在毀滅比賽。我們甚至可以不用去球場了，你只要把電腦放在那邊，放個筆電輸入球員數據，將他們全部放在一起讓電腦跑就好了。這真是個笑話。」

這位39歲的老將表示：「很多從未打過棒球的人，他們有著很高的學歷像是哈佛、史丹佛、麻省理工學院等等，這些人會過來教你怎麼破解防守佈陣」。當我問他們：「我應該要把球點到佈陣以外的地方嗎？」他們告訴我：「你為什麼不打一支全壘打呢？」沃斯說：「我們正在創造出很無聊的東西，而這些東西並不有趣也不好看。他們把球員變成機器人、把球員生為人的因素從比賽當中去除了。」

球場上的激情是比賽中很重要的一部分。（資料照，法新社）

沃斯這種反對數據派的言論並不是首次出現，洋基隊的名人堂球星高薩基（Goose Gossage）也曾對此做出批評：「因為這些書呆子的緣故，棒球變成了笑話。這些人在哈佛玩夢幻棒球（Rotisserie（Roto）baseball，用球員的數據進行玩家間的對決，現已發展為知名的Fantasy Baseball game），他們以為他們了解棒球，但他們什麼都不懂。」

儘管有著沃斯以及高薩基這類的批評，數據派目前仍逐漸成為棒球圈的主流，不只比恩的錢球理論，去年奪冠的太空人隊，總管魯諾（Jeff Luhnow）就是數據派的擁護者之一。

洋基名人堂球星高薩基也曾批評過數據派。（資料照，美聯社）