亞運》只踢了半場好球 台灣男足0：4不敵地主印尼

台灣男足0：4不敵地主印尼。圖左為台灣隊球員陳泓維。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕睽違52年，台灣男足重返亞運舞台，首戰逼平巴勒斯坦，搶下1分積分後，今再戰地主印尼。此役吸引滿場觀眾為地主加油，上半場台灣積極防守沒讓對手越雷池一步，但下半場印尼大開殺戒，利利帕里梅開二度，歸化球員坎薩維斯、哈吉安圖都有進球演出，終場以4：0獲勝。

台灣和印尼過去交手11次，台灣以4勝7負居劣勢，不過我國曾在1954、1958年的亞運擊敗印尼，但已時隔超過半世紀，印尼在上屆仁川亞運拿下11名。身為地主，今年印尼特別歸化了37歲巴西球員坎薩維斯（Alberto Goncalves），希望能闖進淘汰賽。

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今台灣隊排出4-2-3-1陣型，與前役相同，印尼則以4-3-3陣型應戰，開局印尼隊攻勢頻頻，幾度兵臨城下，卻沒能進球。

第16分鐘，我國獲得定位球機會，但陳庭揚沒能把握，第38分鐘王睿放倒對手，吞下一張黃牌，也讓印尼獲得定位球機會，但開進來後被李祥偉碰出，印尼無功而返，上半場踢完，雙方戰成0：0平手。

第67分鐘，印尼獲得定位球，利利帕里（Stefano Lilipaly）順利破門，全隊也似乎漸漸熱開，不到5分鐘坎薩維斯也破門，助隊取得2：0領先。第74分鐘，利利帕里演出一記倒掛金鉤，印尼再下一城，加上哈吉安圖（Muhammad Hargianto）傷停補時又踢進一球，台灣隊也無力反擊，吞下本屆亞運首敗。

台灣男足0：4不敵地主印尼。圖右為台灣隊球員游家煌。（美聯社）

台灣男足0：4不敵地主印尼。（美聯社）

印尼隊坎薩維斯破門得分。（美聯社）

印尼隊利利帕里（10號球衣者）射門破網。（美聯社）

圖右為台灣門將潘文傑（右）。（美聯社）

印尼隊哈吉安圖傷停補時又踢進一球。（美聯社）