MLB 》道奇送好禮 再見保送獻給洛磯3連勝（影音）

靠保送拿下勝利打點的艾恩內塔。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日洛磯跟道奇的比賽，洛磯隊繼昨天之後再次於第九局取得致勝分，連兩天跟對手說再見，以4：3打敗道奇，拿下系列戰勝利。

洛磯隊在比賽前半，靠著布雷克蒙（Charlie Blackmon）的陽春砲在內，取得3分領先。不過先發投手貝提斯（Chad Bettis）掉一分退場後，困擾洛磯隊整季的牛棚再次在此時放火，連陣中最穩健的後援投手奧塔維諾（Adam Ottavino）也吞下救援失敗，將僅剩的兩分領先花光。

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9局下，道奇隊接連使用故意四壞球保送的戰術，但是在滿壘時對上捕手艾恩內塔（Chris Iannetta）時，1好球之後連投4顆壞球，免費奉送洛磯隊致勝分。第9局打卡上班的洛磯隊終結者戴維斯（Wade Davis）幸運拿下一勝。

道奇隊連三場敗給洛磯隊後，目前落後在國聯西區榜首的響尾蛇隊一場勝差。陣中主力終結者簡森（Kenley Jansen）預計將缺賽一個月，為此道奇隊表示史崔普林（Ross Stripling）會被調至牛棚，還會讓佛格森（Caleb Ferguson）在更關鍵的局面時上場。

洛磯陣中因肩傷缺陣的主砲艾倫納多（Nolan Arenado），預計會在美國時間星期二對上太空人的比賽歸隊。艾倫納多表示在傳球練習時還是有點疼痛，不過放鬆去傳之後狀況就好上許多。