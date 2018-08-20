亞運》周天成、王子維連取2點 男團有望連兩屆奪牌

周天成首點單打以直落二擊敗尼泊爾選手，助隊先馳得點。（特派記者林正堃攝）。

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣男子羽球隊今天在雅加達亞運團體賽登場，只要能把4強門票搶到手，就篤定連兩屆進帳銅牌，「台灣一哥」周天成首點單打以直落二擊敗尼泊爾選手，助隊先馳得點，接著將由王子維、許仁豪登場。

世界排名第6周天成首戰世界排名226塔猛，小天開賽似乎還在適應場地，不過雙方實力明顯有落差，周天成只要一有機會就直接殺球，也讓對手毫無招架之力。小天握有6個局末點，雖被對手瓦解2個，仍以21：16先馳得點。

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周天成次局開始雖落後對手，且還始終無法擴大領先差距，但兩人實力畢竟懸殊，小天後段稍稍進入狀況，以一波9：2攻勢，以21：13，將勝利搶下。

男單第二點由世界排名18「羽球王子」王子維登場，他首局幾乎不給尼泊爾達米機會，以21：5先下一城，次局再以21：14勝出。

上屆仁川亞運鍍銅的台灣男團，此次握有種子資格，才能在16強輪空，並坐等在亞洲羽球實力偏弱的尼泊爾、巴基斯塔之間勝方。如今，周天成、王子維相繼過關後，我欲連兩屆進帳獎牌，幾乎已是十拿九穩。

台灣隊4強預計將對上中國、香港之間的勝方，外界普遍看好坐擁諶龍、石宇奇、林丹的中國能夠勝出。

周天成首點單打以直落二擊敗尼泊爾選手，助隊先馳得點。（特派記者林正堃攝）。

周天成首點單打以直落二擊敗尼泊爾選手，助隊先馳得點。（特派記者林正堃攝）

王子維直落二過關為台灣男團拿下第2點。（特派記者林正堃攝）

王子維直落二過關為台灣男團拿下第2點。（特派記者林正堃攝）

許仁豪。（特派記者林正堃攝）

許仁豪。（特派記者林正堃攝）

上稿時間 15：47

更新時間 16：05