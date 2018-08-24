亞運棒球》不當老師也不打職棒 台灣教頭快意人生

亞運台灣隊總教練許順益。（資料照，記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕人生是抉擇的總和!雅加達-巨港亞運台灣棒球隊總教練許順益，年輕時有機會當老師，也有機會進職棒打球，人生拐個彎，他選擇安定平穩的生活，合庫棒球隊一待就是30幾年，看似一片坦途，征戰亞運很可能是他生涯最嚴峻的挑戰。

許順益是嘉義出身的農村子弟，國小四年級參加學校運動會，棒球隊教練看他跑得很快，就把他帶進校隊，國中也是校隊，但改打排球，高中北上新竹加入山崎高工青棒隊，因棒球路中斷三年，技術銜接不上，前兩年只有坐板凳的份，擔任投手的他，高三抓住機會的尾巴，用兩場比賽好投，吸引合庫目光吸收入隊。

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如果沒有這兩場好投，許順益可能就不會再打球，也不可能進合庫，人生宛如蝴蝶效應。

在合庫打了一年多，許順益到北體讀三專，後來到空軍服役，加入虎風棒球隊，受「教官」曾紀恩賞識，退伍後到業餘兄弟飯店棒球隊發展，成為兄弟棒球隊第二代成員，他回憶，第一次當選國手就是在兄弟，沒記錯的話是1985年國際邀請賽。

在兄弟待了一年，許順益認為，打球不能打一輩子，剛好合庫棒球隊找他回去，兩相權衡，他決定離開兄弟、重新投入合庫懷抱。許順益表示，他在北體讀書時有修教育學分，可以到學校擔任體育老師，最後想說可以到合庫當公務員，也是不錯的選擇。

幾年後中華職棒成立，曾紀恩希望延攬許順益加盟兄弟象，開出月薪3.3萬元價碼，還有一筆簽約金，當時他在合庫領的月薪僅1.3萬元，即使職棒待遇好的多，依舊婉拒兄弟象和曾紀恩的邀約，他說，「我在鄉下保守環境成長，受父母影響，希望能有安定的生活就好。」

當時許順益告訴曾紀恩，「教官，我離開兄弟，以後還是你的學生。」近30年時光逝去，從現在這個時間點來看，許順益說，「我一點都沒有羨慕職棒，完全不後悔當初選擇，覺得做這決定是對的，要是跑去打職棒，還要擔心有一天不打球了，就要回家務農。」

25歲才首度當國手，許順益謙稱自己並非球技出眾的選手；這顯然是過謙了，當初他在投手丘丟了兩場好球，換得合庫棒球隊入場券，後來他扛合庫第4棒，在甲組成棒兩度締造完全打擊，展現投打「二刀流」好身手，1996年他從選手轉任合庫教練，那一年，中華職棒正逐漸邁入黑暗期。

2006年許順益接任合庫棒球隊總教練，至今已12個年頭，若加上選手和教練生涯，他在合庫已待超過30年，娶妻、生子女、功成名就都在合庫，許順益說，「很感謝合庫，善盡社會責任，讓球員有很好的打球環境。」

再兩年滿60歲，許順益說，過幾年他就要退休了，他會逐步做傳承，例如這次亞運台灣隊特別找來教練王燕國，就是希望他能有所歷練，未來是合庫棒球隊總教練接班人選。

1998年曼谷亞運許順益是教練團一員，當時台灣隊「兵敗曼谷」，檢討聲浪巨大，曼谷亞運後近20年，他不曾再進國家隊當教練，直到去年接任業餘國家隊教頭一職。許順益已表明，不管這屆亞運帶兵成績好壞，亞運結束後他就會卸任。

這屆亞運中、日、韓三國夾擊，台灣要打出好成績可得加把勁，由「業餘老幹」和「職業新枝」組軍，外界不太看好這支台灣隊能在亞運有所作為，不過，許順益認為，短期比賽沒有絕對，只要有任何機會，我們都有一點點勝算，希望這次能打出符合國人期待的成績。