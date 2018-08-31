MLB》法官缺陣太傷 洋基補進前國聯MVP麥卡琴

昔日國聯MVP麥卡琴轉戰洋基。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕趕在831大限前，洋基與巨人談成交易，送出2名小聯盟球員，換來前國聯MVP、4屆銀棒獎得主麥卡琴（Andrew McCutchen），補強因賈吉（Aaron Judge）缺陣流失的外野火力。

根據《ESPN》記者 Buster Olney的消息來源，洋基與巨人談成交易，得到31歲外野手麥卡琴。《MLB Network》Joel Sherman則說，洋基送出2名小聯盟球員作為交換，其中一位是洋基農場排名第23的內野手Abiatal Avelino，另一位尚未公佈。

請繼續往下閱讀...

麥卡琴本季年薪尚有250萬美元未領，目前還不知道巨人是否會負擔部分的剩餘薪資，協助洋基將團隊薪資繼續壓在豪華稅門檻之下。麥卡琴是2013年國聯MVP得主，曾經連5年入選明星賽，國聯銀棒獎4連霸，有一座金手套獎。

麥卡琴本季離開待了9年的海盜，改披巨人戰袍，出賽130場，貢獻15轟、55分打點，被三振123次、獲73次保送，打擊三圍.255/.357/.415，另有13次盜壘成功，近7戰打擊率2成61，有1發全壘打。

《ESPN》數據顯示，賈吉因觸身球造成手腕骨折缺陣後，洋基右外野手打擊率全聯盟墊底，上壘率和長打率倒數第二。大聯盟官網指出，洋基這次找來麥卡琴，有可能讓右外野的打擊火力有所提升，也能舒緩賈吉歸期未定的疑慮。

法官手傷恢復不如預期，目前歸期未定。（資料照，法新社）