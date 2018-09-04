籃球》陳冠全X安心亞一起運動 NIKE品牌日出巧思

2018/09/04 20:00

藝人安心亞進行NTC訓練課程。（記者黃耀徵攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕運動品牌NIKE今天在和平籃球館舉辦品牌精神JUST DO IT日，邀請粉絲跟菁英運動員、藝人一起同歡，晚間陸續有籃球對抗賽、NTC與NRC課程，其中男籃好手陳冠全與女藝人安心亞一起參與NTC課程，共同詮釋「不客氣了」精神。

亞運男籃行程滿檔，昨天晚間10點才從雅加達返台，下午則到和平籃球館參加活動，陳冠全一開始就加入與粉絲互動，跑步、體能課程都能負荷，隊友陳盈駿還在一旁用手機幫他記錄，直到課程完成前半段，藝人安心亞加入，陳冠全與安心亞同框，但陳冠全卻笑不出來，NTC課程強度不在話下。

除了NTC課程，男藝人劉以豪則攜手「台灣欄神」陳奎儒一起出席NRC訓練。

和平館內則上演精采的籃球對抗賽，分成「紅、黑」兩隊，陳信安是紅隊隊長，黑隊則有田壘、蘇翊傑，隊友分別有藝人以及女籃球員，對抗賽精彩鏡頭也讓場邊球迷看得驚呼連連。

NIKE菁英運動員陳冠全（中）及藝人安心亞（右）一同進行NTC訓練課程。（記者黃耀徵攝）

NIKE菁英運動員陳冠全及藝人安心亞一同進行NTC訓練課程。（記者黃耀徵攝）

藝人安心亞進行NTC訓練課程。（記者黃耀徵攝）

藝人安心亞進行NTC訓練課程。（記者黃耀徵攝）

藝人安心亞進行NTC訓練課程。（記者黃耀徵攝）

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