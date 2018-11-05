網球》22歲新星驚喜奪冠 喬帥大方獻祝福

22歲的卡查諾夫爆冷擊敗31歲球王喬科維奇，奪下今年巴黎名人賽冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018巴黎名人男網賽，22歲的俄羅斯小將卡查諾夫（Karen Khachanov）用了1小時37分，以7：5、6：4爆冷擊敗喬科維奇（Novak Djokovic），也是他個人首度奪得千分等級賽冠軍。賽後，卡查諾夫也按耐不住贏球的喜悅，「打敗世界第一，我無法找到比這更完美的方式來結尾。」

上一次俄羅斯人奪下千分等級名人賽冠軍，已經要回溯到2009年的達維登科（Nikolay Davydenko），卡查諾夫表示，「到目前為止，這是我生涯最重要的一項賽事，這對我來說意義太大了。」奪冠後，卡查諾夫的世界排名也將從原本的第18名上升至11名。

請繼續往下閱讀...

賽後卡查諾夫開玩笑道，「我在想，他（喬科維奇）也許有70座冠軍，我呢？只有3個，但這真的會深深烙印在我腦海裡。」

喬科維奇難掩疲態，數次露出沮喪表情。（法新社）

至於22連勝紀錄遭到中斷的喬科維奇，則認為自己還沒從前一天與費德爾（Roger Federer）的三盤鏖戰中恢復。他坦言，自己在這周一直都有類似流感的症狀出現，但這都不是藉口，「Karen（卡查諾夫）打出一場很偉大的比賽，他值得這座金盃。」

喬科維奇誇讚小老弟，底線的對角反拍擊球相當了得，「他的發球也很強勢，快速且精準，而且真的可以造成傷害。」即使這是卡查諾夫首度打進大師賽的決賽，他卻毫無懼色。

最終卡查諾夫目送喬科維奇的反拍回擊出界，舉起雙手歡呼，甚至跪下來親吻球場，對此喬科維奇也表示恭喜他。但結束這項賽事之後，喬科維奇沒有多餘時間休息，馬上就要前往倫敦，備戰即將展開的2018ATP（職業男網總會） 年終賽。

奪冠後，卡查諾夫開心親吻球場。（法新社）