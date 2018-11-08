奧地利桌球賽》林昀儒、陳思羽連勝挺進32強

林昀儒連闖三關挺進男單32強。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕上週和廖振珽聯手摘下瑞典公開賽男雙冠軍的17歲小將林昀儒，本週轉戰奧地利公開賽依然有亮眼演出，他在男單資格賽連闖三關，連兩站殺進32強正賽，明天凌晨首輪賽事又碰上德國前世界球王奧恰洛夫。

國泰女將陳思羽也有佳作，她先以直落四橫掃同胞林家瑄，再以4:3扳倒中國女將張瑞，躋身女單32強，首輪將對決南韓削球美女徐孝元。

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陳思羽扳倒中國女將張瑞，晉級女單32強。（取自國際桌總官網）

林昀儒這一站晉級的劇情和今年卡達公開賽有些雷同，當時他先在小組賽以4：2扳倒當時世界排名17的瑞典K.卡爾森，晉級戰再以4:3逆轉克羅埃西亞名將賈西納，搶下會內賽門票。

這回資格賽，林昀儒在第三輪又是在局數1:3劣勢下，4:3逆轉賈西納，第四輪再以4:2力退上週瑞典公開賽連退日本好手上田仁、丹羽孝希殺進8強的K.卡爾森，出色表現再次登上國際桌總官網。

林昀儒上週瑞典站就是在16強戰不敵世界排名第五的奧恰洛夫，這一站要力求突破。

世界排名34的陳建安，資格賽第三輪以4:2擊退去年世青冠軍、中國直拍橫打新秀薛飛，但最後一輪意外以2:4敗給世界排名73的比利時選手紐汀克，無緣晉級正賽。

直接晉級正賽的台灣一哥莊智淵，首輪將遭遇今年捷克公開賽冠軍中國新秀鄭培鋒，鄭培鋒在資格賽連續解決兩名國家隊隊友于子洋、周雨，實力不容小覷。

女單方面，世界排名第八的鄭怡靜首輪將碰上日本小將安藤南。