高球》早產兒公益賽慈善晚宴 義賣募得近180萬

2018早產兒公益高爾夫活動義賣晚宴12日在北海高爾夫球場舉行，中華職棒秘書長馮勝賢（左）捐出從美國職棒大聯盟帶回生涯連續出賽2632場的鐵人小瑞普肯 （Cal Ripken, Jr.）的限量簽名油畫，由白沙灣濱海育樂公司負責人周耿民（右）以16萬元標下，打算擺設在民宿總統套房。（記者簡榮豐攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕早產兒公益慈善高爾夫球賽，球星和企業主球友踴躍共襄盛舉，晚宴拍賣會再炒熱一波高潮，多位球星捐出球具等物品義賣，合計募得177萬8400元。

早產兒慈善賽晚宴舉辦競標義賣，多位球星和運動員捐贈球衣、球具義賣，各大企業主踴躍做公益，最特別的拍賣品是馮勝賢造訪美國帶回台的傳奇名將小瑞普肯限量簽名油畫，限量僅千張。

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金鶯隊「鐵人」小瑞普肯生涯連續出賽2632場，打破連續出賽紀錄時的紀念油畫，以16萬元賣出。得標的買家是半島秘境民宿負責人周耿民，他說：「目前決定把油畫掛在總統套房，讓最高貴的賓客也能欣賞。」

2018早產兒公益高爾夫活動義賣晚宴12日在北海高爾夫球場舉行，中華職棒秘書長馮勝賢（左）捐出從美國職棒大聯盟帶回生涯連續出賽2632場的鐵人小瑞普肯 （Cal Ripken, Jr.）的限量簽名油畫，由白沙灣濱海育樂公司負責人周耿民（右）以16萬元標下，打算擺設在民宿總統套房。（記者簡榮豐攝）