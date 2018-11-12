NBA》甜瓜人生越演越烈 美記者爆料七六人想要安東尼

甜瓜人生越演越烈，現在傳出連七六人隊都想要他。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕甜瓜人生本季因為火箭開季意外失速，突然開起新的篇章，今天美記者爆料，若火箭隊裁掉安東尼（Carmelo Anthony），那費城七六人隊將會追求他。

日前《ESPN》報導，有消息來源指出火箭目前正嚴肅地考慮裁掉安東尼，《ESPN》記者Tim MacMahon更指出，安東尼已經打完他在火箭隊的最後一場比賽，雖然球團鄭重否認，但消息卻已喧囂塵上。

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資深記者Chris Sheridan今天更是在推特上爆料，他聽到如果火箭隊裁掉安東尼的話，七六人隊將會追求他。而Sheridan認為七六人隊在送走薩里奇（Dario Saric）之後，四號位上只剩下穆斯卡拉（Mike Muscala），因此安東尼是七六人隊需要的球員。這則消息出來後，有網友指出這件事並不正確，Sheridan甚至還反駁道，這項訊息百分之百正確。

七六人隊日前剛透過交易，迎來前狼王J.巴特勒（Jimmy Butler）。最近也傳出七六人隊因為在交易掉薩里奇和卡文頓（Robert Covington）後，可能會想追求柯佛（Kyle Korver）以補強三分火力。