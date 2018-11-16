NBA》「三巨頭」解體沒影響 火箭主場照樣轟垮勇士

「三巨頭」今天雖然正式解體，不過火箭主場照樣大勝衛冕軍勇士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今主場出戰勇士，賽前告別「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），「三巨頭」正式解體，而面對一哥柯瑞（Stephen Curry）缺陣的勇士，火箭上半場雖然打得不輕鬆，不過下半場卻找回準心火力全開，全隊砍進16顆三分球，轟得衛冕軍毫無招架之力，終場以107：86痛宰灣區大軍。

火箭今日在賽前證實將與安東尼分道揚飆，對手勇士近日也深陷「茶壺風暴」，不過一開賽衛冕軍仍打得強勢，在杜蘭特（Kevin Durant）和K.湯普森（Klay Thompson）的帶領下，開局打出15：8的領先，不過哈登也不甘勢弱，帶著E.戈登（Eric Gordon）和保羅（Chris Paul）輪番在外線放冷箭，不過兩隊雖然你來我往激戰，但命中率卻都不高，所以上半場結束火箭僅以6分領先勇士。

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不過易籃後，火箭彷彿脫胎換骨，哈登一上來馬上飆進三分球，隨後率隊打出一波11：2的小高潮，勇士雖然靠杜蘭特的中距跳投止血，不過火箭攻勢卻仍未停歇，距離第三節比賽結束最後48秒，火箭就將比分差拉開到17分之多。

決勝節，K.湯普森雖然一開始就突破得分，不過勇士接著卻自亂陣腳、失誤連連，讓E.戈登有機可趁切入還以顏色，恩尼斯（James Ennis III）此時也找回手感連拿7分，在末節還有將近一半的時間，火箭就已經32分遙遙領先，雙方紛紛派上替補球員，也讓比賽提早進入垃圾時間，終場火箭就以107：86擊敗勇士。

火箭哈登今砍下全場最高的27分、3個籃板和3次助攻，下半場回穩的恩尼斯拿到19分5籃板，E.戈登拿17分，中鋒卡培拉（Clint Capela）則繳出10分10籃板「雙十成」成績，保羅雖只拿下10分但也送出7助攻，還有3次精彩的抄截。

哈登今砍下全場最高27分。（美聯社）

而勇士隊則由杜蘭特拿下20分和5籃板表現最亮眼，魯尼（Kevon Looney）12分5籃板，Q.庫克（Quinn Cook）11分，今天手感不佳的K.湯普森三分球5投全盡墨，僅拿下10分，而禁賽結束的D.格林（Draymond Green）此役不僅沒得分，單場還發生5次失誤。

勇士今只有杜蘭特一人維持水準，獨撐大局。（美聯社）