SBL》裕隆末節僅拿8分 富邦勇士演出逆轉勝居聯盟龍頭

林書緯三分跳投。（記者陳志曲攝影）

〔記者林岳甫／桃園報導〕裕隆、富邦勇士的洋將、本土戰力被視為聯盟數一數二，雙方今日在第16季SBL首次交鋒，勇士展現強大韌性，克服第三節最多落後15分頹勢，最終以71：69逆轉裕隆，取得開季2連勝，居聯盟領先位置。

勇士在上半場打完落後8分，只能在後苦苦追趕，第四節趁著對手進攻當機，「小胖」洪志善剩1分41秒由飆進追平三分球，19秒後再由張宗憲快攻上籃得手，反取得71：69領先，而裕隆最後得分陷入乾旱期，錯過反敗為勝的機會。

請繼續往下閱讀...

洋將基斯（Shaquile Keith）15分，中鋒歐頓（Daniel Orton）8分、20籃板，其中有9個進攻籃板與裕隆團隊9個平分秋色，稱職扮演禁區守護神，超前功臣張宗憲進帳16分，林書緯挹注14分。

張宗憲後仰跳投。（記者陳志曲攝影）

基斯飛身上籃。（記者陳志曲攝影）

歐頓進攻籃框。（記者陳志曲攝影）

裕隆前三節打得順手，但末節僅拿8分，成為戰敗關鍵。洋將桑尼（Sani Sakakini）12分、14籃板、3抄截及3阻攻，泰瑞（Terry Thomas）9分、8籃板，至於「男模」呂政儒17分，但他、桑尼在第四節得分掛蛋，眼睜睜看著球隊遭逆轉。

呂政儒。（記者陳志曲攝影）

桑尼進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝影）

富邦勇士洪志善投進追平三分球。（記者陳志曲攝）

富邦勇士張宗憲（中）飛身上籃，超前比分。（記者陳志曲攝）

最後一擊兩隊積極爭球。（記者陳志曲攝）

富邦勇士張宗憲（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

裁判進行電視輔助判決。（記者陳志曲攝）