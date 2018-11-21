HBL》林勵好身手 延長賽獨拿8分率松山險勝青年

松山高中林勵三分跳投。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕衛冕軍「綠色神盾」松山高中今日在台北體育館，迎來107學年度HBL男子甲級16強預賽首戰，卻被對手青年高中嚇出一身冷汗，好在上屆總冠軍戰MVP林勵在延長賽獨拿8分，率松山以84：80氣走青年。

青年本屆共有10位高三，憑藉整齊戰力被視為有望問鼎隊史首次4強。青年這次面對衛冕軍，前三節結束落後10分，末節展開大反攻，單節拿到21分並讓松山只拿到11分，成功將戰局逼入延長賽。

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松山高中尹麒綸籃下進攻。（記者陳志曲攝）

林勵上屆屢次被教練黃萬隆點名有進步空間，本屆首戰就展現球隊王牌的氣勢，全場轟進全隊最高25分，其中8分來自延長賽，率隊驚險開紅盤。高二前鋒尹麒綸繳出16分、19籃板，包括9個進攻籃板，馬建豪挹注14分外帶10籃板。

松山主帥黃萬隆認為，子弟兵此仗節奏不對，尤其末節防守更是鬆懈，好在林勵有沈穩表現。

青年表現最佳為替補出發的陳珀瑞，繳出22分、14籃板，「小跑車」朱峻賢15分、9籃板及5助攻。至於「馬勵兄弟」馬建豪、林勵的大倫國中同學、青年隊長涂亦含僅拿6分、9籃板。

松山高中林勵運球突破。（記者陳志曲攝）

松山高中馬建豪飛身扣籃。（記者陳志曲攝）

青年高中涂亦含進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

青年高中朱峻賢進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

青年高中教練許智超。（記者陳志曲攝）

松山高中教練黃萬隆。（記者陳志曲攝）