棒球》泰山看大王 「實力絕對可以站穩日職」

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕日前「大王」王柏融宣告行使旅外權利，並由日職日本火腿取得與王柏融的議約權，旅外踏出第一步，張泰山認為，王柏融實力可絕對以站穩日本職棒，重點在於心態和能否融入環境。

張泰山剛結束橫濱DeNA秋訓研習，對日職文化有一定了解，他表示，台日職棒練模式大同小異，專注是台灣比較缺少的部分，橫濱教練團很投入、專注，球員只要負責練球就好，每個play都像比賽一樣，「連我當選手都沒辦法這樣了。」

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對於王柏融旅日，張泰山說，「一個球員只要進入另外一個棒球世界，他就會馬上融入在裡面，很多洋將生性浪漫，練球比較隨興，可是在日本，這方面要求得很嚴謹，他們對外國人可能沒那麼嚴謹，但台灣人畢竟是亞洲人，他們對台灣人一定會嚴謹對待，王柏融只要融入，應該沒有太大問題。」

張泰山笑說，日本職棒訓練量真的很恐怖，但聽說火腿是12隊當中練球最輕鬆的，這是他聽橫濱教頭拉米瑞茲（Álex Ramírez）說的，他們覺得火腿練球很早結束，可是戰績都在A段班，非常奇怪；張泰山還開玩笑說，「柏融去對（球隊）了!」

張泰山強調，王柏融實力可以站穩日本職棒，只是心態和能否融入環境才是重點，語言不用擔心，他都可以了，相信王柏融個性不會怠慢自己，「他說過想要在日本職棒退休，代表他一定比別人更下定決心要求自己。」

張泰山。（記者羅志朋攝）