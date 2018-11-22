MLB》大谷翔平凱旋記者會 「充實又快樂的一年」

二刀流日本球星大谷翔平22日在日本記者俱樂部召開返國記者會。（法新社）

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕勇奪美國職棒大聯盟新人王的日本球星大谷翔平凱旋返國，22日在東京的日本記者俱樂部舉辦記者會，對於第1年的大聯盟體驗，大谷帶著笑容表示「度過了充實又快樂的一個球季」，拿下新人王頭銜，大谷也表示「很開心」。

大谷抵達記者會現場。（法新社）

穿著黑西裝並打上黑領帶的大谷，今早在此起彼落的閃光燈下走進記者會場，大谷在6月初因手肘韌帶撕裂傷進入傷兵名單，7月復出後專任指定打擊，10月1日在洛杉磯接受TJ手術，術後曾一度短暫返日但並未對外公開，昨天他再度出現在成田機場，吸引250名粉絲接機和上百名媒體記者搶拍，今天的記者更吸引超過300名日本及外國記者參加。

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對於接受TJ手術及術後恢復狀況，大谷表示，雖然對於動刀有點抗拒，但從長期考量為避免出現變數，所以還是決定開刀，術後經過1個多月恢復順利，現在生活上已不會造成影響總算鬆了一口氣，不過目前的訓練還是避免用到右手。

二刀流日本球星大谷翔平22日在日本記者俱樂部召開返國記者會。（特派記者林翠儀攝）

對於下個球季，大谷表示，雖然會以打者身分上場，但歸隊時間未定，他強烈希望能趕上季後賽時歸隊。大谷也不否認想於2020年奧運登場，他說「想要出場是一件極為自然的事」。

二刀流的大谷本季先發登板10場比賽，共投51.2局，戰績4勝2敗，防禦率3.31，並送出63次三振。擔任打者的打擊率為2成85，敲出22支全壘打及61分打點、10次盜壘，攻擊指數（OPS）為0.925，不但和貝比魯斯並列史上第二位「10轟、4勝以上」紀錄者, 並勇奪美聯新人王。大谷也是繼1995年道奇野茂英雄、2000年水手佐佐木主浩、2001年水手鈴木一朗後，第4個贏得新人王的日本球員。

大谷進軍大聯盟引起美國的大谷旋風，美媒以「翔」字諧音，將他的上場稱為「SHOWTIME」，美國出版商甚至幫他發行英文版傳記，被問到感想，大谷帶著靦腆的笑容說「滿開心的」。

大谷昨天抵達國門，馬上就有網媒傳出他與前排球選手狩野舞子交往，並將宣布結婚的喜訊，由於記者會召開的今天「11月22日」剛好是日本的「夫婦之日」，所以更引起額外的聯想。不過日媒較為保守不太敢問及隱私，有記者問他在美國一年，生活及比賽等方面的照料，有沒有特別想感謝的人，大谷馬上舉出他的口譯水原一平，大谷說自己沒有駕照，所以水原除了擔任口譯，還扮演司機的角色，如果沒有他的大力協助，本季可能無法有這樣的表現。在記者的要求下，大谷向坐在來賓席的水原當場致謝。

大谷翔平22日在日本記者俱樂部召開返國記者會，吸引了超過300名日本和外國媒體記者參加。（特派記者林翠儀攝）

大谷在記者會上向媒體致意。（法新社）

水原透露大谷的英語聽力良好，說的能力也有進步，已快不需要口譯，不過記者當場要求大谷來一段英語演說，大谷笑著回應說「我不會」並表示自己的英語完全沒進步。

記者會最後終於有記者忍不住提到事婚事問題，大谷苦笑說目前並無結婚的打算，記者又追問有沒有設定在幾歲結婚，大谷速答「幾歲？沒有」。