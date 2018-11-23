SBL Live》富邦扳回比數 與台銀展開最後廝殺

第1節 第2節 第3節 第4節 比分 台銀 28 20 22 92 富邦 19 19 26 87

第四節

富邦窮追不捨，一度追到僅剩一分差，不過台銀也並未將領先優勢拱手讓人，陳昱瑞的三分線投射，將比數改寫為82：76，台銀6分領先。

隨後富邦靠著洪志善單場第三顆三分彈率領，將比數又追到2分差。且關鍵時刻，史密斯兩罰都沒進；反之蔡文誠在最後三分鐘內的四罰都進，富邦首度追平！

追平沒多久，史密斯的擦板得分，再度幫台銀將領先要回，接著史密斯又投出大號三分球，台銀92：87富邦，雙方進入暫停。

第三節

下半場，台銀進攻節奏稍微放慢，讓富邦找到進攻方式，同時也掌握了台銀的五次犯規罰球。在這節裡頭打出了26：22，首度單節得分超越台銀，更將比分縮小至6分差。

第二節

進入次節，富邦進攻端靠哲基斯禁區得分、蔡文誠弧頂三分球，幫助球隊稍微將比數拉近。緊接著「南洋小跑車」賴廷恩先是三分球，再一個精彩助攻，富邦追平比數。

不過張博勝45度角三分投射，再幫台銀將氣勢拉回。而富邦也不遑多讓，蔡文誠來到弧頂，又一記三分球進。

張博勝挑投三分再進，加上史密斯上籃得分，台銀剎那將比數拉開至8分。

第一節

開賽雙方節奏迅速，四分鐘打完台銀就以12：9領先。隨後基斯、史密斯接連兩顆上籃得分，比數改寫為14：11，並進入第一次暫停。

暫停過後，台銀立馬上演流暢導傳，把球交到張博勝手中，三分球進。接著伍茲連續兩波上籃得分。

雖然富邦又以三分回敬，但回防不及，台銀再度發起快攻得逞。

林書緯底線三分球，緊接著台銀靠著龍弘元左手放進，外加一顆罰球得分，第一節打完28：19領先。