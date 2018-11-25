「公益籃球訓練營」週末登場 前國手邱宗志愛心不落人後

台灣籃球發展協會x南港運動中心攜手合作 「公益敢夢計畫」正式啟動。（台灣籃球發展協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕由前中華隊籃球國手邱宗志領銜的台灣籃球發展協會，與南港運動中心首次攜手合作「公益敢夢計畫」，首站「公益籃球訓練營」將於本週六（24）、日（25）兩天登場。

本屆「公益籃球訓練營」將邀請偏鄉學校籃球隊60位小球員參加，除了專業教練精心安排的籃球訓練外，也安排獨臂射手「范弘昊」擔任座談會嘉賓，分享自身的逐夢故事，激勵小球員無所畏懼、勇敢追夢。

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此外，台北市政府體育局局長李再立也特別蒞臨現場開球及觀賽，鼓舞現場球員士氣，期望未來有更多的機會透過城市相互交流，一起讓台灣的運動環境變得更好。

台北市政府體育局局長李再文蒞臨現場。（台灣籃球發展協會提供）

南港運動中心執行長林炳均前來勉勵球員。（台灣籃球發展協會提供）

台灣籃球發展協會理事長邱宗志退下國家隊戰袍後便投入教職，積極推動基層籃球教育，對於現今的台灣基層籃球狀況，理事長邱宗志表示自己過去獲得很多前輩們的幫助，從球場上退役後，可以將所學加以回饋給基層籃球，幫助缺乏資源的偏鄉學校，藉由「公益籃球訓練營」兩天的課程除了提升自己之外，也可以將所學帶回家鄉，希望運用實際的行動力來傳遞愛。

台灣籃球發展協會理事長邱宗志。（台灣籃球發展協會提供）

這次「公益籃球訓練營」邀請的偏鄉單位同時也是「NK WOLVES」曾經服務過的地區，「NK WOLVES」與南港運動中心特別安排將兩天的訓練內容針對在籃球做360度的課程，除了籃球訓練外，也有提供體能訓練的教學，教導小球員該如何正確的訓練，還有籃球瑜珈、運動按摩教學等豐富課程內容，希望小球員打球之餘也該學習如何保護自己的身體，延續運動員的生涯。

精心安排訓練課程。（台灣籃球發展協會提供）

「公益籃球訓練營」最後一天也安排當地籃球校隊與小球員進行友誼對抗賽，並邀請專業DJ播報比賽，讓小球員體驗有別以往的比賽氛圍。

為鼓勵偏鄉學童勇敢追夢，主辦單位特別邀請獨臂射手「范弘昊」蒞臨現場，分享自身追夢的經驗，范弘昊說到：「從小一路到現在，有一句話『沒有能不能，只有要不要』一直深深放在我心中，也是我自己很喜歡的座右銘，告訴我自己千萬不要因為環境或是別人告訴你不行，就放棄追夢的勇氣，同時也希望這句話可以勉勵現場的小球員們，不要輕易放棄自己的夢想，要勇敢去實踐。」

座談會嘉賓范弘昊分享自身追夢經驗。（台灣籃球發展協會提供）