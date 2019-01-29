NBA》柯瑞太準、卡森斯逞威 勇士豪奪11連勝

柯瑞展現超高命中率，共砍進6顆三分球，斬獲26分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕西部龍頭勇士今天闖溜馬主場，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）毫不留情面，展現超高命中率，共砍進6顆三分球，斬獲26分，卡森斯（DeMarcus Cousins）又拚出復出代表作，攻下22分，攜手率隊以132：100大勝溜馬，豪奪11連勝，結束為期逾1週的客場之旅。

溜馬一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）因右膝嚴重受傷，本季提前宣告報銷，勇士趁勢踢館，首節就轟得地主滿頭包，單節進帳40分。柯瑞此仗僅上陣26分鐘，出手13次、命中10球，奪全隊最高26分，卡森斯繳出22分、6籃板及4助攻，杜蘭特（Kevin Durant）16分、K.湯普森（Klay Thompson）16分、魯尼（Kevon Looney）板凳出發挹注15分，輕鬆連21場得分轟破百分。

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卡森斯攻下22分，繳出本季代表作。（美聯社）

卡森斯至今復出5戰，每役上場時間逐步增加，這回在客場繳出22分，他上回得分突破20大關，已是2018年1月23日對公牛轟44分，如今在重傷後再度拿到22分，證明身手逐漸恢復，成為勇士問鼎三連霸的重要戰力。

杜蘭特拿16分。（美聯社）

溜馬此役共5人得分上雙，中鋒透納（Myles Turner）16分最佳，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）15分，主控柯林森（Darren Collison）13分、8助攻，楊恩（Thaddeus Young）11分，哈勒戴（Aaron Holiday）12分，無奈前三節就遭西部強權拉開差距，只能在主場黯然輸球。

溜馬失去歐拉迪波後，至今2戰皆敗，戰績變成32勝17敗，僅領先東部第4七六人半場勝差，如何走出傷兵陰霾，勢必得在交易大限前進行陣容補強，考驗著球團的功力。

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