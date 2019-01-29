MLB》紅襪世界大賽冠軍捕手 今高掛球鞋退休

捕手薩塔拉馬奇亞宣布退休。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾幫助紅襪拿下2013年世界大賽冠軍的33歲捕手薩塔拉馬奇亞（Jarrod Saltalamacchia），根據權威記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，他今天正式高掛球鞋，宣布退休，結束他12年的大聯盟之旅。

薩塔拉馬奇亞在2003年選秀會被勇士以首輪第36順位選中，2007年首度站上大聯盟舞台。他曾在2013年紅襪時期，於世界大賽第二戰敲出再見安打，該年幫助紅襪奪得世界大賽冠軍。

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薩塔拉馬奇亞是名左右開弓的打者，根據《Baseball Reference》統計，他有2320次打席是站右打，871打席是左打。

生涯在大聯盟12年，薩塔拉馬奇亞效力過勇士、遊騎兵、紅襪、馬林魚、響尾蛇、老虎、藍鳥等隊，生涯共出賽895場，累積662隻安打、110轟、381分打點，平均打擊率0.232。

此外，薩塔拉馬奇亞的名字加姓氏共有20個，是大聯盟史上最長。

薩塔拉馬奇亞也發表退休聲明，表示將把這16年每位老將傳授給他的知識，傳給下一代，「這就是我打算做的事情，我們球場再相見。」

捕手薩塔拉馬奇亞宣布退休。（資料照，法新社）

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