NBA》詹皇復出繳準大三元退快艇 湖人緊咬西部老八

詹姆斯率領湖人在延長賽擊敗快艇。（法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因腹股溝傷勢，連續缺席17場比賽創生涯新高，今天在「洛城大戰」中復出，傷癒首戰就上場40分鐘，繳出24分、14籃板和9助攻準大三元演出，帶領湖人在延長賽以123：118擊敗西部第8的快艇，賞給對手2連敗，也將勝差縮小至1場。

詹姆斯休養近5週後今天傷癒歸隊，不過快艇首節開局狂轟3分彈，貝佛利（Patrick Beverley）和A.布萊德利（Avery Bradley）首節聯手砍進4顆，助隊取得14：10領先，詹皇雖然手感不佳，但靠著助攻帶領隊友，妙傳給庫茲馬（Kyle Kuzma）扳平比數，湖人隨後打出12：1的攻勢，首節以32：26領先。

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詹姆斯歸隊首戰上場40分鐘，繳出24分、14籃板和9助攻準大三元演出。（法新社）

快艇吉爾吉斯亞歷山大次節開局連拿5分，L.威廉斯（Lou Williams）跳投得分助隊超前，詹姆斯連續傳出2次助攻，L.史岱芬森（Lance Stephenson）和卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）先後投進三分球，再度要回領先，兩隊互有拉鋸，詹姆斯在半場結束前1分49秒上籃得手，再加上卡德威爾波普隨後接獲詹皇傳球得分，湖人半場以54：53領先。

湖人第三節一度將比數擴大到14分差，但快艇末節展開反攻，單節轟進37分，L.威廉斯和馬里亞諾維（Boban Marjanovic）聯手扭轉戰局，哈里斯哈里斯（Tobias Harris）終場前30.9秒投進關鍵三分彈，追成112：112平手，將戰局逼進延長賽。

哈里斯。（美聯社）

詹姆斯延長賽接管戰局，在最後1分15秒投進超前2分，隨後發動快攻傳給史岱芬森完成三分打，湖人終場以123：120驚險擊敗快艇。

詹姆斯傷癒歸隊首戰就上場40分鐘，繳出24分、14籃板和9助攻的準大三元數據，L.史岱芬森替補飆進5顆三分彈灌進20分，英葛蘭（Brandon Ingram）挹注19分，朗度（Rajon Rondo）貢獻14分、13籃板和7助攻。

快艇以L.威廉斯的24分最高，另有6助攻、3抄截，貝佛利投進5顆三分彈灌進17分，外帶8籃板，哈里斯則有15分、8籃板和8助攻的表現。

詹姆斯。（法新社）

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