日網友不捨 嫌江宏傑太帥

福原愛3歲開始打桌球，有「天才桌球少女」之稱。（取自福原愛微博）

在日中兩國擁有廣大粉絲的日本桌球國手福原愛，21日和台灣夫婿江宏傑在東京正式宣布喜訊，果然引來大批日中網友祝福。許多日本網友說「好像親戚的女兒出嫁一樣」，既歡喜又捨不得，中國網友則以「中國東北腔和台灣腔的結合」表示祝福，幾乎忘記福原愛其實是日本人。

被暱稱「小愛」的福原愛3歲開始打桌球，有「天才桌球少女」之稱，她在球場上總是全力奮戰而且真情流露毫不掩飾發達的淚腺，讓她博得「愛哭鬼小愛」的外號，小時候很多綜藝節目找她上節目，都會故意把她弄到哭才罷手，超萌的模樣也讓她成為日本國民級偶像。

2005年小愛遠赴中國遼寧發展，學了一口流利的東北腔，即使中國經常出現反日風潮，但絲毫不影響中國民眾對小愛的偏愛。

今年里約奧運前傳出小愛和江宏傑熱戀消息，許多中國網友哀號「小愛被台灣搶走了」，有人以「台灣是中國一部分」的精神勝利法自我安慰，試圖撫平受創的心靈。8日小愛在微博發表喜訊後，中國網友反而顯得鎮定，1小時內湧入3萬個讚，有6000筆留言表示祝福。網友稱讚兩人「美形夫婦」非常登對。

日本方面也有許多網友留言道賀，許多看著小愛長大的網友說，雖然非親非故，但感覺好像親戚嫁女兒一樣，心裡酸酸的。許多網友驚呼江宏傑帥翻了，但也有位網友說自己的母親突然「丈母娘魂」上身，嫌江宏傑長太帥了，直喊「不行不行」。（編譯林翠儀）