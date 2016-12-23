小熊勸退 上原不打經典賽

上原浩治（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕原本被日本隊設定為明年經典賽終結者的小熊隊上原浩治，由於小熊隊不同意，上原浩治決定退出日本隊，終結者人選再度成為日本隊最頭痛問題。

上原浩治曾經在2006年經典賽先發3場，戰績2勝0敗，防禦率1.59，18日上原表達再度參加經典賽的意願，但消息曝光後小熊隊有不同意見。

上原浩治表示，身為小熊隊的球員，必須尊重球團的意見，因此決定退出，對日本隊感到很抱歉。

去年的世界12強棒球賽，終結者就是日本隊最大問題，雖然選了橫濱DeNA山崎康晃、樂天隊松井裕樹和日本火腿隊增井浩俊等3名終結者，還把樂天隊王牌先發則本昂大拉到牛棚，卻還是在準決賽因為後援投手崩盤而遭到韓國隊逆轉。

當時日本隊大谷翔平先發7局無失分，只被擊出1支安打，取得3：0領先，但9局上則本昂大、松井裕樹和增井浩俊都守不住，南韓隊連得4分讓日本隊飲恨。