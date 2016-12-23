小熊勸退 上原不打經典賽
2016/12/23 06:00
上原浩治（資料照，美聯社）
〔記者吳清正／綜合報導〕原本被日本隊設定為明年經典賽終結者的小熊隊上原浩治，由於小熊隊不同意，上原浩治決定退出日本隊，終結者人選再度成為日本隊最頭痛問題。
上原浩治曾經在2006年經典賽先發3場，戰績2勝0敗，防禦率1.59，18日上原表達再度參加經典賽的意願，但消息曝光後小熊隊有不同意見。
上原浩治表示，身為小熊隊的球員，必須尊重球團的意見，因此決定退出，對日本隊感到很抱歉。
去年的世界12強棒球賽，終結者就是日本隊最大問題，雖然選了橫濱DeNA山崎康晃、樂天隊松井裕樹和日本火腿隊增井浩俊等3名終結者，還把樂天隊王牌先發則本昂大拉到牛棚，卻還是在準決賽因為後援投手崩盤而遭到韓國隊逆轉。
當時日本隊大谷翔平先發7局無失分，只被擊出1支安打，取得3：0領先，但9局上則本昂大、松井裕樹和增井浩俊都守不住，南韓隊連得4分讓日本隊飲恨。
相關新聞
- 曾被陳金鋒轟3分砲 上原浩治國際賽成績依然鬼神
- 12年前被砲轟 上原可望再遇鋒哥
- 經典賽》愛國！41歲上原浩治表態：願披上日本隊戰袍
- 經典賽終結者 日監督鎖定上原
- MLB》上原浩治留與不留 紅襪總裁：難啊
- MLB》上原浩治合約將到期 紅襪想以低價續簽
- MLB》將滿41歲考慮退休？ 上原浩治幽默回應
推薦新聞
-
得分王爭霸 魏少飆贏戴維斯2016/12/23 06:00
-
小熊勸退 上原不打經典賽2016/12/23 06:00
-
看不見未來 無奈退出企排聯賽2016/12/23 06:00
-
諸羅山盃少棒賽》受傷暫停時間照算 福林藍教練怒嗆2016/12/23 06:00
-
諸羅山盃少棒賽》仙台教頭色川冬馬 周遊列國野球人2016/12/23 06:00