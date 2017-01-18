明星賽初體驗 隊長布拉成箭靶

身高226公分的紅隊隊長布拉獻出明星賽初體驗，嬌小的女性工作人員（右）穿上布拉球衣作勢拉單槓，模樣逗趣。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／板橋報導〕第14季SBL明星賽週六將於新莊體育館開打，身高226公分「印度姚明」布拉生涯明星賽初體驗獻給SBL，他感謝粉絲愛戴，希望獻給他們一場難忘的精彩比賽。教練許智超得知白隊隊長是年紀最小的黃聰翰，就選了布拉擔任明星紅隊隊長。

體重161公斤的布拉昨參加明星賽練球與拍攝宣傳照，他穿上超大SIZE球衣，一旁女性工作人員顯得更加嬌小，作勢在他手臂拉單槓，模樣逗趣。24歲布拉表示，高中曾入選明星賽，成為職業球員後，這是第一次，「很榮幸成為明星球員，希望球迷會喜歡這場比賽，大家都能享受在其中。」

白隊周儀翔 發表灌籃宣言

常在比賽大秀爆扣的布拉將帶來不一樣的效果，他透露，不只灌籃，應該也會嘗試投三分球，希望能娛樂到球迷，至於達欣隊友周儀翔身在白隊，放話要在他面前灌籃，布拉「語帶威脅」表示，「如果他想要的話，為什麼不呢？只是不希望有人受傷，我可以想辦法配合。」

明星賽和布拉同隊的周伯勳（左）不用再被他搧鍋，笑稱鬆了口氣。中為呂奇旻，右為朱億宗。（記者林正堃攝）

同隊免吃鍋 周伯勳鬆口氣

紅隊陣容多以長人為主，有林郅為、賀夫、李恩與布拉等，台啤前鋒周伯勳可能轉而擔任控球後衛，「開玩笑，我是盧比歐耶，這梗鋪很久了。」他的社群網站帳號就是灰狼控衛盧比歐拼音。能跟布拉同隊，周伯勳也鬆了一口氣，「終於不用再被蓋火鍋。」他回想，布拉曾一場送他三個麻辣鍋。

達欣後衛呂濟而首度獲選明星賽，他表示，希望帶給球迷一場好看的比賽，有計畫跟布拉搭配第一時間灌籃，「多虧手機遊戲，我最近跟布拉感情變好，布拉練完球會找我上線一起打GAME，藉此培養默契。」