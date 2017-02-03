費爸東山再起 伍茲借鏡

老虎伍茲談到老友費德爾，他也想複製費爸的勝利方程式。圖為兩人在2006年美網冠軍賽後合影。 （取自網路）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕美國高球名將老虎伍茲去年底度過不惑之年，看到網壇老友費德爾以35歲勇奪澳網男單冠軍，他也想複製費天王勝利方程式，希望從中獲得啟發。

老虎伍茲相隔15個月後，上週於美國PGA巡迴賽農保公開賽復出，目前世界排名666的他沒能跨過晉級門檻，遭到淘汰；老友費德爾膝傷復元，闊別6個月後，再度站上大滿貫賽場，他在澳網決賽奮戰5盤擊退西班牙「蠻牛」納達爾，高捧生涯第18座大滿貫冠軍。

上年紀 只求舒服打球

「光想到費德爾復健的時間，一步一步重返球場，這個過程是最艱難的。」老虎伍茲表示，上了年紀，費德爾逐漸改變打法，自己也會這麼做，現在只求舒服地打球，背傷不再痛就好了。

老虎伍茲本週轉戰杜拜參加歐巡賽沙漠經典賽，他表示，不管參加什麼比賽，設定奪冠的目標都不會改變，他曾在杜拜2度封王。