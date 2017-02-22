SBL單週最佳球員》賀夫寶貝「心」氣象 助裕隆爭老二

上週賀夫（中）助裕隆取得2勝，獲得本季第二度單週最佳球員。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕裕隆36歲洋將賀夫上週展現極佳得分爆發力，率隊取得2戰全勝佳績，並走出前陣子在高雄的低潮，贏得上週最佳球員，也是他本季第二度獲選。

賀夫向來攻守皆不成問題，唯一讓人擔心的是他年紀較大，是否有足夠體力撐到季後賽，裕隆也一度想在洋將大限前換人，但最終仍決定留用賀夫。在農曆年過後，裕隆在高雄巨蛋兩週賽事，共打4場比賽卻僅拿1勝，排名滑落至第四，賀夫又成為被檢討的對象。

上週助奪2勝 魏總期待季後賽

上週重返板橋開戰，賀夫首場對上富邦勇士可說是卯足全力，狂轟本季新高34分外帶10籃板，技壓對手歐布萊恩19分與13籃板；隔日碰上台銀，他僅上場25分鐘就拿29分，裕隆主帥魏永泰便直呼賀夫就是「我們的寶貝」。

原來，當歐布萊恩重返台灣後，曾相約賀夫一同外出敘舊，還耍心機向賀夫透露，裕隆曾與他接觸過，害得賀夫在場上的心情大受影響。在外討生活多年的賀夫，如今已走出恐被撤換的陰霾，他說：「起初我很不爽，但我是個職業球員，所以我得改變心態，全力幫助球隊搶下例行賽第二名。」

裕隆從開季就對賀夫祭出「獎金」攻勢，只要能拿出水準以上表現，球團方面絕不吝嗇；他們若想挑戰冠軍，賀夫的表現好壞更是一大關鍵，魏永泰說：「我們在季後賽會嘗試祭出更棒的待遇給賀夫，希望他能用出色表現證明給大家看。」