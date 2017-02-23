「控球版林志傑」 繼續強大中

球評看好高國豪未來能成為「控球版」的林志傑。（資料照，記者黃志源攝）

若與高國豪上屆表現來看，我覺得升上高三的高國豪還在進步，從半場組織進攻或原本就極為出色的個人能力皆是。現階段松山缺少一名能為高國豪分擔進攻壓力的球員，往往對手皆會對他祭出嚴密防守，導致他容易出現腦充血情況，接下來在處理球的火候得繼續加強，但我還是要強調他真的進步很多。

放眼過去幾年的HBL，找不到與高國豪相似的球員，畢竟他擁有原住民的優異運動能力，加上進入松山高中接受扎實訓練，這些因素皆讓他成為當今高中籃壇最出色的球員。

大家都知道高國豪下一步會出國發展，屆時勢必得從得分後衛轉成控球後衛，先決條件得將外線投射能力變得更穩定，甚至是拉長投射距離，只要能將處理球的細膩度持續提升，未來一定大有可為，我看好他成為「控球版」林志傑，並躍居國家隊主力控球。

（球評賈凡口述，記者林岳甫整理）